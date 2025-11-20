Térképre tették az ország hadiiparát: így lesz ütőképes a magyar hadsereg!

Zalaegerszegen a Lynx KF41 harckocsikat gyártja a német Rheinmetall, de egyéb páncélozott harcjárművek és robotretpülőgépek is készülnek itt. Itt található még a ZalaZone járműipari tesztközpont és a Rheinmetall Lőpálya Tesztközpontja is. Győrben a török licenszű Ejder Yalcin MRAP-okat, azaz a Gidránokat állítják elő. Várpalotán lőszerek és robbanóanyagok gyártása zajlik, szintén a Rheinmetallal közösen. Martonvásáron a REMTECH készít műholdakat. Budapesten több gyár is van, például a radarrendszereket készítő Pro Patria. Gödöllőn harcjármű karbantartás történik. Vecsésen rakétavetőket és páncélelemeket állítanak elő, izraeli együttműködésben. Kiskunfélegyházán kézifegyverek készülnek, cseh kooprodukcióban. Csongrádon fegyverfejlesztés zajlik. Sirokon lőszereket gyártanak, míg Nyírteleken radar- és rakétatechnológia készül. Gyulán az Airbusszal közösen helikopter-alkatrészeket állítanak elő.

Ez persze csak a mostani helyzet, másfél évtizeddel ezelőtt még sokkal siralmasabb képet festett a magyar védelmi ipar. Aztán 2014-re a kormány észlelte a keleti veszélyeket, a Krím félsziget orosz megszállása már egyértelmű jele volt annak, az akkori hadsereg nem elég modern és ütőképes hasonló fenyegetés elhárítására. Sőt, a NATO-kompatibilitás is kérdőjeles volt. Az első lépése a haderőfejlesztésnek a szárazföldi erők reformja volt, 2017-re nemcsak új egyenruhákat, hanem személyi felszereléseket is kaptak a honvédek, ebbe pedig új pisztolyok és gépkarabélyok is beletartoztak, amelyeket Csehországból vásárolták. Svédországból és Izraelből páncéltörő rakétarendszerek érkeztek, a harckocsikat pedig Németországból szereztük be:

44 Leopard 2A4 és 2A7+ harckocsi került a honvédség kötelékébe.

A német együttműködés sarokköve a Rheinmetallal kötött megállapodás, amely keretében összesen 218 Lynx páncélozott harcjárművet vásárol Magyarország, amiből 172 darabot ráadásul a zalaegerszegi gyárban kell előállítani. Ezen felül török páncélozott szállító járműveket is beszereztünk, miközben zajlanak a török drónok, például a Bayraktar TB2 tesztelése is.