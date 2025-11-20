Ft
Térképre tették az ország hadiiparát: így lesz ütőképes a magyar hadsereg!

2025. november 20. 16:06

Immár 12 helyszínen zajlik a magyar újrafegyverkezés, azaz ennyi helyen vannak olyan gyártási, vagy kutatási központok. Ezeken keresztül zajlik a magyar hadsereg reformja. Magyarország ugyanis időben ismerte fel a helyzet szükségességét, így egy lépéssel az európai szövetségeseink előtt járunk.

2025. november 20. 16:06
null
Ferentzi András

Különleges tanulmányt mutatott be idén ősszel az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány, amely a Claremont Institute-tal közösen mérte fel a közép-európai és amerikai védelmi ipar helyzetét az orosz-ukrán háború kirobbanása után. Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt: Magyarország időben ismerte fel az eszkaláció felé vezető jeleket, így már több mint egy évtizede, a Krím félsziget annektálásával megkezdődtek az előkészületei a magyar hadsereg újrafegyverkezésének. A készítők egy friss térképet is közreadtak, amelyen tételesen felsorolják, hol és milyen katonai fejlesztések, gyártások és kutatások zajlanak jelenleg Magyarországon. Az ez alapján készült, mandineres verziót alább láthatják:

A magyar hadsereg és a magyar védelmi ipar újjászületése (Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány)
A magyar hadsereg és a magyar védelmi ipar újjászületése, Mandiner grafika (Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány)


Gyorsuló magyar hadsereg

Mint látszik: immár 12 helyszínen zajlik a magyar honvédség reformja, vagy gyárról, vagy kutatóközpontról beszélünk.

  1. Zalaegerszegen a Lynx KF41 harckocsikat gyártja a német Rheinmetall, de egyéb páncélozott harcjárművek és robotretpülőgépek is készülnek itt. Itt található még a ZalaZone járműipari tesztközpont és a Rheinmetall Lőpálya Tesztközpontja is. 
  2. Győrben a török licenszű Ejder Yalcin MRAP-okat, azaz a Gidránokat állítják elő. 
  3. Várpalotán lőszerek és robbanóanyagok gyártása zajlik, szintén a Rheinmetallal közösen. 
  4. Martonvásáron a REMTECH készít műholdakat.
  5. Budapesten több gyár is van, például a radarrendszereket készítő Pro Patria. 
  6. Gödöllőn harcjármű karbantartás történik.
  7. Vecsésen rakétavetőket és páncélelemeket állítanak elő, izraeli együttműködésben.
  8. Kiskunfélegyházán kézifegyverek készülnek, cseh kooprodukcióban. 
  9. Csongrádon fegyverfejlesztés zajlik.
  10. Sirokon lőszereket gyártanak, míg
  11. Nyírteleken radar- és rakétatechnológia készül.
  12. Gyulán az Airbusszal közösen helikopter-alkatrészeket állítanak elő.

 

Ez persze csak a mostani helyzet, másfél évtizeddel ezelőtt még sokkal siralmasabb képet festett a magyar védelmi ipar. Aztán 2014-re a kormány észlelte a keleti veszélyeket, a Krím félsziget orosz megszállása már egyértelmű jele volt annak, az akkori hadsereg nem elég modern és ütőképes hasonló fenyegetés elhárítására. Sőt, a NATO-kompatibilitás is kérdőjeles volt. Az első lépése a haderőfejlesztésnek a szárazföldi erők reformja volt, 2017-re nemcsak új egyenruhákat, hanem személyi felszereléseket is kaptak a honvédek, ebbe pedig új pisztolyok és gépkarabélyok is beletartoztak, amelyeket Csehországból vásárolták. Svédországból és Izraelből páncéltörő rakétarendszerek érkeztek, a harckocsikat pedig Németországból szereztük be: 

44 Leopard 2A4 és 2A7+ harckocsi került a honvédség kötelékébe. 

A német együttműködés sarokköve a Rheinmetallal kötött megállapodás, amely keretében összesen 218 Lynx páncélozott harcjárművet vásárol Magyarország, amiből 172 darabot ráadásul a zalaegerszegi gyárban kell előállítani. Ezen felül török páncélozott szállító járműveket is beszereztünk, miközben zajlanak a török drónok, például a Bayraktar TB2 tesztelése is. 

A légierőnél mind a merev szárnyú, mind a forgószárnyas képességek fejlesztésre szorultak. Érkeztek kiképző és könnyű harci repülőgépek, többcélú katonai helikopterek, illetve kiemelten fontos megállapodás volt 2024-ben, hogy a meglévő 12+2 vadászbombázó repülőgép mellé további négy Gripent vásárolt Svédországtól hazánk

Az országnak is megéri

Mindezeken felül az ellátásbiztonság és a költségcsökkentés miatt kiemelten fontos feladat volt a hazai gyártási kapacitások fejlesztése. Hiszen az a leghatékonyabb, ha a szükséges fegyverek, lőszerek és harci járművek jelentős részét Magyarország maga állítja elő. A gyárak természetesen nemcsak a védelem szempontjából kiemelt fontosságúak, hanem gazdaságilag is rendkívül megéri őket működtetni. A legtöbb kapacitás hamarosan már exportra is termelhet, azaz nemcsak több ezer munkahelyet teremt és a GDP-t pörgetheti, hanem extra bevételt is képes hazahozni. A siroki MFS Defense Zrt. például 300 főt foglalkoztat és a nemzetközi piacra gyárt kis kaliberű kézifegyver-lőszereket, elsősorban az Európai Unió országaiba, de már az Egyesült Államokba is.
 

Nyitókép: Katona Tibor/MTI/MTVA

