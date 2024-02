A magyar haderő-fejlesztés fontos állomása a Svédországgal kötött megállapodás

A védelmi együttműködés terén két fontos megállapodást is aláírt pénteken Orbán Viktor magyar és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök. Az együttműködés keretében négy új Gripen vadászrepülőt szerez be Magyarország, valamint a korábbi Gripen-szerződést is meghosszabbította a két ország. A Gripenekhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatásokról is új szerződés született, beleértve a kiképzéseket is. Emellett megállapodás született egy mesterséges intelligenciát kutató és fejlesztő intézetről is a Gripeneket gyártó SAAB részvételével.