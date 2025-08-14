Svéd kikötőben kapták lencsevégre a MÁV új mozdonyait: robognak haza a Mikkelsenek (FOTÓ)

Újabb dán eredetű dízelmozdonyok érkeznek a MÁV flottájába. Augusztus 11-én, hétfő este a svédországi Ystad kikötőjében fotózták le a 1513, 1518 és 1523 pályaszámú „Mikkelseneket”, amint kompra szálltak – számolt be róla a Világgazdaság.

Ystadból indulva Świnoujście felé

A legújabb ex-DSB ME trió – a 1513, 1518 és 1523 pályaszámú mozdonyok – augusztus 11-én, hétfő este szálltak kompra a svédországi Ystad kikötőjében.

A célállomás a lengyelországi Świnoujście, ahová tengeri úton érkeznek.

Korábbi szolgálati helyek és állapot

A beszámoló szerint a 1534-es mozdony a közelmúltig a Contec Railnél volt szolgálatban, míg a 1526-os és 1516-os pályaszámú gépek már egy ideje nem közlekedtek. Ezeket korábban a nemrég csődbe ment C-Rail Safety bérelte. Az elmúlt hónapokat a Contec Rail kalundburgi telephelyén töltötték.

MÁV-hoz kerülnek a dán dízelmozdonyok

A Nordic Refinance lízingcégtől használtan beszerzett mozdonyok első példánya 2024. április 17-én állt forgalomba. A Világgazdaság korábban arról számolt be, hogy

ez a gép több MÁV-járat kocsijait is húzza Tapolca és Balatonfüred között.

A Svédországban TMe sorozatként ismert hattengelyes mozdonyokat eredetileg a dán nemzeti vasút (DSB) használta távolsági Intercity-forgalomban. Ezt követően a Nordic Refinance tulajdonába kerültek, majd a MÁV csoport leányvállalata, a MÁV Rail Tours Kft. öt évre szóló bérleti szerződést kötött rájuk.

A mozdonyokat a MÁV Személyszállítási Zrt. – a korábbi MÁV-Start – a MÁV Rail Tours-szal fennálló együttműködési megállapodás keretében fogja üzemeltetni.

Fotó: Allan Støvring-Nielsen / uuuu / Facebook