Döbbenetes számot közöltek: már több mint 900 ezren rendelkeznek Gondosórával (X)

Császár Angela is megszólalt: „szerencsésnek érzem magam, hogy így közel a nyolcvanhoz is aktív életet élhetek. A Gondosórával biztonságban érezhetjük magunkat, mert egy gombnyomással közel a segítség”.

Csak bátorítani tudok mindenkit, hogy fogadja el és használja, és ne hagyja ki ezt a lehetőséget!”

– húzta alá a színművész, majd hozzátette: a Gondosóra sem csupán egy eszköz, hanem társ a bajban, amire támaszkodhatunk.

De mi is az a Gondosóra?

Életünk természetes velejárója, hogy nem lehetünk mindig idős hozzátartozóink mellett – a Gondosóra ebben nyújt megnyugtató megoldást, hiszen olyan, mintha a hozzátartozók meghosszabbított kezeként vigyázna rájuk éjjel-nappal.

A Gondosóra egy magyar állami program keretében biztosított ingyenes jelzőrendszeres segítségnyújtó eszköz, amely az idősek otthoni biztonságát és gyors ellátását szolgálja. Az eszköz egy karórára hasonlít, amely segélyhívóként működik, és szükség esetén egy diszpécserszolgálaton keresztül segítséget küld.

A Gondosóra nem csupán egészségügyi vészhelyzet – például elesés vagy rosszullét – esetén nyújt azonnali segítséget, hanem olyan mindennapi szituációkban is, mint az eltévedés, amikor GPS segítségével lokalizálják a viselőjét, vagy egyéb, idősek számára nehezen megoldható helyzetekben, például ha egy elromlott kazánhoz kell szerelőt hívni.

Hogyan lehet igényelni az eszközt?

A regisztrációt a szolgáltatás igénybevételére jogosult személy vagy az igénybevételre jogosult személy megbízásából bárki elvégezheti – olvasható a Gondosóra oldalán. Az első lépés néhány személyes adat (személy- és lakcímigazolványban szereplő adatok) pontos megadása, amit egy megerősítő email visszaigazolása követ.

Ha az adatok egyeztetése során eltérés mutatkozik, a regisztrációs ügyfélszolgálat megkeresi a regisztrálót a pontosítás érdekében. A sikeres regisztráció után az adatok átkerülnek a Szolgáltatóhoz. A kézbesítés körülbelül 2 héten belül, amelyről a Magyar Posta gondoskodik, SMS-ben jelezve a kézbesítés időpontját.

Milyen funkciókkal rendelkezik a Gondosóra?

A Gondosóra csuklóra vagy nyakba helyezhető, csepp- és ütésálló. Zuhanyzás közben is viselhető, így folyamatos védelmet biztosít. Beépített elesésérzékelője automatikusan riasztja a diszpécserszolgálatot, ha a viselője elesik, még akkor is, ha ő maga nem tud segítséget kérni. Helymeghatározó (GPS) funkciója lehetővé teszi, hogy szükség esetén pontosan beazonosítható legyen a felhasználó tartózkodási helye – ugyanakkor ezek az adatok nem kerülnek tárolásra a rendszerben. A készülék egyetlen feltöltéssel 3–4 napig használható, ezért javasolt 2–3 naponta tölteni, hogy folyamatosan elérhető maradjon vészhelyzet esetén.

Fontos, hogy a készüléket a kézhez vételkor fel kell tölteni.

A Gondosóra hatékony működéséhez elengedhetetlen a rendszeres töltés, valamint a kezdeti beállítások elvégzése, például a kontaktszemély(ek) megadása és az adategyeztetés. Érdemes teszthívást is kezdeményezni, hogy az idősek és hozzátartozóik is megbizonyosodhassanak róla, hogy vészhelyzet esetén valóban működik a kapcsolat. Kulcsfontosságú a Gondosóra mindennapi viselése – akár otthon, akár a szabadban –, hiszen csak így biztosítható, hogy szükség esetén azonnal kéznél legyen, és a segítség a lehető leggyorsabban megérkezzen.