Szakember figyelmeztet: sokan nincsenek tisztában a veszélyekkel, amikor belevágnak a diétákba

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Borbás Marcsi által jelölt Jankó Róbert is. Nagyköveti méltatás: Jankó Robi táplálkozástudományi szakember küldetésének tekinti a táplálkozással kapcsolatos tévhitek eloszlatását. Tizenkét év külföldi tapasztalatszerzés után hazatért és ma főként az online térben segíti követőit eligazodni a tudományos publikációk végtelen útvesztőiben. Első könyve mérföldkő lett az ismeretterjesztésben, ő maga pedig élő példája annak, hogy a tudás közérthetően, emberséggel átadva válik igazán értékké. Fontos küldetést választott magának, ezernyi tévhitet oszlat el, kókler tanácsokról rántja le a leplet.

Ha valaki meghallja Jankó Robi nevét, hamar egy olyan ember képe rajzolódik ki előtte, aki nem elégszik meg a könyvek lapjain és kutatólaborok falai között zajló tudományos munkával. Ő az, aki a hétköznapi emberekhez szeretné közelebb vinni a bizonyítékokon alapuló táplálkozástudományt, miközben fáradhatatlanul harcol az internetet és a közbeszédet elárasztó tévhitek ellen.

Portréja egyszerre szól a futballpályákról induló kamaszról, az Angliát bejáró fiatalról és a ma már Magyarországon élő szakemberről, aki missziójának tekinti az edukációt.

Jankó Róbert: Gyermekkori álmoktól a tudomány világáig

Gyerekként Robi életét a labdarúgás töltötte ki. Focistának készült, mégis hamar megmutatkozott benne egy másik szenvedély: a biológia iránti érdeklődés. Tizenhat évesen szülei után Angliába költözött, és