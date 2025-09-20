Szakember figyelmeztet: sokan nincsenek tisztában a veszélyekkel, amikor belevágnak a diétákba

Tudomány és magyarság: kicsoda Márka Szabolcs és Márka Zsuzsa fizikus?
Nagyköveti méltatás:
Jankó Robi táplálkozástudományi szakember küldetésének tekinti a táplálkozással kapcsolatos tévhitek eloszlatását. Tizenkét év külföldi tapasztalatszerzés után hazatért és ma főként az online térben segíti követőit eligazodni a tudományos publikációk végtelen útvesztőiben. Első könyve mérföldkő lett az ismeretterjesztésben, ő maga pedig élő példája annak, hogy a tudás közérthetően, emberséggel átadva válik igazán értékké. Fontos küldetést választott magának, ezernyi tévhitet oszlat el, kókler tanácsokról rántja le a leplet.
Ha valaki meghallja Jankó Robi nevét, hamar egy olyan ember képe rajzolódik ki előtte, aki nem elégszik meg a könyvek lapjain és kutatólaborok falai között zajló tudományos munkával. Ő az, aki a hétköznapi emberekhez szeretné közelebb vinni a bizonyítékokon alapuló táplálkozástudományt, miközben fáradhatatlanul harcol az internetet és a közbeszédet elárasztó tévhitek ellen.
Portréja egyszerre szól a futballpályákról induló kamaszról, az Angliát bejáró fiatalról és a ma már Magyarországon élő szakemberről, aki missziójának tekinti az edukációt.
Gyerekként Robi életét a labdarúgás töltötte ki. Focistának készült, mégis hamar megmutatkozott benne egy másik szenvedély: a biológia iránti érdeklődés. Tizenhat évesen szülei után Angliába költözött, és
ott kezdett orvosbiológia szakos tanulmányokba – első lépésként az orvosi pálya felé.
Ám hamar ráébredt: a fehér köpeny nem neki való. „Sokkal inkább a tudományos rész érdekelt, mint maga az orvoslás” – vallja ma. Ez a felismerés fordította végleg a táplálkozástudomány felé, amely azóta is hivatása. Angliában végül tizenkét évet töltött, 2009 és 2021 között.
A hosszú külföldi évek után 2021-ben megérett benne a döntés: hazatér. Hiányzott a család, és úgy érezte, Magyarországon különösen nagy szükség van arra a tudásra, amelyet addig külföldön szerzett. „Elég sok tévhit van a köztudatban” – mondja.
Először csak szeretteinek és barátainak segített eligazodni a táplálkozással kapcsolatos kérdésekben, hiszen gyerekkorától sok beteg családtag vette körül.
De hamar kiderült: amit mond, az sokakat érdekel. Posztjait egyre többen osztották, így hozta létre nyilvános profilját. „Az eredeti cél az volt, hogy a közeli embereken tudjak segíteni, nem az, hogy tömegekhez jussak el” – emlékszik vissza.
Robi életében a hit is erős kapaszkodó. Tizenhét évesen csatlakozott a hetednapi adventista egyházhoz, amely hagyományosan nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra. A gyülekezetben orvosoktól és kutatóktól hallott előadásokat, amelyek
más fénytörésbe helyezték számára a gyógyítást és a tudományt.
„Egy kicsit más perspektívában láttam meg a gyógyítást, a táplálkozást, a tudományt” – mondja. Hitvallása szerint keresztényként követnie kell Jézus példáját: „Ő is rengeteget gyógyított.” Ez a gondolat ma is áthatja munkáját.
Doktori disszertációját az életmód, a táplálkozás és a fertőző betegségek – köztük a COVID–19 – kapcsolatáról írta, különleges fókuszban a hetednapi adventisták közösségével. „Az ő életmódjukról rengeteg adat van, és bizonyított, hogy csökkenti a krónikus betegségek kockázatát” – magyarázza.
Kutatásában különböző étrendi csoportokat – vegánokat, vegetáriánusokat, peszkatáriánusokat és mindenevőket – vizsgált.
Mentoraként Dr. Szegelt, a Loma Linda Egyetem elismert statisztikus epidemiológusát említi, aki a statisztikai elemzésekben segítette.
Bár disszertációját már leadta, vizsgája elsőre nem sikerült. Az egyik vizsgáztató kifogásolta a vizsgálati populáció választását. Robi fellebbezett, ám végül új bírálóval kell újra beadnia munkáját. A kudarc azonban nem szegte kedvét – inkább megerősítette kitartásában.
A tudományos kommunikáció iránti elkötelezettsége végül könyv formát öltött. Tavaly jelent meg saját kiadásban e-könyve: Tudományosan a ketogén, paleo és ragadozó diétákról.
A kötet célja, hogy higgadtan, bizonyítékokra támaszkodva adjon választ a divatos, állati ételekben gazdag étrendekkel kapcsolatos kérdésekre. „Az állati zsírokban gazdag étrendek hosszú távon inkább növelik a krónikus betegségek kockázatát” – figyelmeztet, hozzátéve, hogy
sokan nincsenek tisztában a veszélyekkel, amikor belevágnak ezekbe a diétákba.
A könyv több száz hivatkozást tartalmaz, mégis érthető stílusban íródott. Már 500–600 példány talált gazdára, és orvosok, dietetikusok is elismerően nyilatkoztak róla. Robi kedvence az evidenciapiramist bemutató első fejezet, mert segít az olvasóknak megérteni, mi számít valódi tudományos bizonyítéknak.
Robi háromgyermekes édesapaként éli mindennapjait, miközben egyszerre küzd doktori tanulmányai kihívásaival, tartalmak gyártásával és teljes állású munkájával. „Rengeteget segít a család, főként a feleségem” – mondja hálával.
A sport sem tűnt el az életéből: a foci ma is heti rutin, emellett konditerembe jár. „Ha táplálkozásra figyelek, nem hagyhatom figyelmen kívül a mozgást sem” – vallja.
A jövőt optimistán látja. Reméli, hogy doktori címe újabb lendületet ad majd közösségi médiás tevékenységének, és tervei közt szerepel egy gyakorlatiasabb, receptközpontú könyv is. Legfontosabb azonban, hogy folytathassa a kutatást – mert az, saját bevallása szerint, sosem munkának, hanem szenvedélynek érződik.
Ha visszatekinthetne a tizenhat éves Robira, aki épp Angliába költözik, csak ennyit mondana neki: „Legyél kitartó! Sokszor úgy tűnik, nincs eredménye a munkának, de előbb-utóbb beérik a gyümölcse.” És talán épp ez az a mondat, amely legjobban kifejezi, mi hajtja Jankó Robit nap mint nap: a hit, a tudomány és a kitartás ereje.
