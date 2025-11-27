Ukrán háborús maffia: kémjátszma Kijevben? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Kijózanító hidegzuhany Zelenszkijnek, a Politico beárazta Von der Leyent: Amerika nélkül Putyin átgyalogol Ukrajnán
A Politico szerint az amerikai fegyverek és hírszerzési információk pótlása gyakorlatilag lehetetlen.
Míg Európa háborúra készül, a valódi csata a döntéshozók feje felett zajlik. Amerikai befolyás, ukrán botrány, orosz árnyék – és egy kontinens, amely egyre inkább statisztává válik a saját történetében. Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: