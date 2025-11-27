Ft
tárgyalás Zelenszkij Trump

Ukrán háborús maffia: kémjátszma Kijevben? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2025. november 27. 19:22

Míg Európa háborúra készül, a valódi csata a döntéshozók feje felett zajlik. Amerikai befolyás, ukrán botrány, orosz árnyék – és egy kontinens, amely egyre inkább statisztává válik a saját történetében. Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával.

2025. november 27. 19:22
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Az Európai Uniónak nem osztottak lapot
  • Európát jelenleg lejáratják
  • Oroszország nem tud vesztes helyzetbe kerülni

 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

