Ukrán háborús maffia: kémjátszma Kijevben? – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2025. november 27. 19:22

Míg Európa háborúra készül, a valódi csata a döntéshozók feje felett zajlik. Amerikai befolyás, ukrán botrány, orosz árnyék – és egy kontinens, amely egyre inkább statisztává válik a saját történetében. Itt az Erőtér legújabb adása Földi László, titkosszolgálati szakértővel és Horváth Józseffel, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatójával.

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások: Az Európai Uniónak nem osztottak lapot

Európát jelenleg lejáratják

Oroszország nem tud vesztes helyzetbe kerülni

A teljes műsor itt tekinthető meg:

