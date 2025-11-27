Ft
Csattanós választ kapott a 444 a Mandiner főszerkesztőjétől (VIDEÓ)

2025. november 27. 20:43

A jelek szerint az balliberális sajtó mindenképp szeretne fogást találni a Mandiner Gálán, egyelőre kevés sikerrel.

2025. november 27. 20:43
null

A Mathias Corvinus Collégium (MCC) főigazgatója, Szalai Zoltán a közösségi oldalán reagált a 444 cikkére, amely ironikusan megjegyezte, hogy a Mandiner Gálán, a Mandiner szavazásán „Kovács Ákos lenyomta a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót”. A cím koncepciózusságára vonatkozó felvetést cáfolva Szalai megjegyezte, hogy „ezen a szavazáson több mint negyvenkétezer olvasó szavazott, és több mint négyszázhatvanezer szavazatott adott le.”

Annak pedig végképp nem tudom mi értelme van, hogy különböző ízlés embereket egymás ellen hergelünk.

– tette hozzá Szalai Zoltán.

Nyitókép forrása: Földházi Árpád

***

dejavu
2025. november 27. 22:10
ez aztán csattanós volt.
Válasz erre
0
0
GrumpyGerald
•••
2025. november 27. 21:58 Szerkesztve
Nyugiii, nálatok a "nincs ki mind a 4"-esen, még nyerhet Krasztnahoronkai, megengedjük!!! Ja, hogy nektek nem telik gálára? Hát, mert még hazudni is olyan bénák vagytok, hogy nem gurul eléggé a soroskrajcár?! De tudjátok az van, hogy aki nem internáci és Magyarországon is lakik, annak a szívéhez valahogy közelebb áll Ákos, sőt, mondok valamit, jóval több élményt adott nekik az elmúlt 40 évben.
Válasz erre
1
0
cukigomboc
2025. november 27. 21:57
Amúgy nem kell szipogni. A Mandiner szépen beárazta magát és a közönségét. Ezeknek a Bohárember meg Bayer a minőség csúcsa. Nincs ezzel gond, a suttyó, prosztó, primitív proliknak is kell lakodalmas zene, képregény meg újság. Az a Mandiner.
Válasz erre
1
4
cukigomboc
2025. november 27. 21:55
Vártam, hogy mikor jön a "csattanós válasz", de aztán csak vége lett a cikknek. Ti tudjátok, mit jelent ez a kifejezés?
Válasz erre
0
1
