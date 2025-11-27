Csattanós választ kapott a 444 a Mandiner főszerkesztőjétől (VIDEÓ)

Elképesztő számok: így dőlt el a Mandiner Díjak sorsa
Minden várakozást felülmúló érdeklődés övezte az első Mandiner Díjátadó Gálát.
A jelek szerint az balliberális sajtó mindenképp szeretne fogást találni a Mandiner Gálán, egyelőre kevés sikerrel.
A Mathias Corvinus Collégium (MCC) főigazgatója, Szalai Zoltán a közösségi oldalán reagált a 444 cikkére, amely ironikusan megjegyezte, hogy a Mandiner Gálán, a Mandiner szavazásán „Kovács Ákos lenyomta a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót”. A cím koncepciózusságára vonatkozó felvetést cáfolva Szalai megjegyezte, hogy „ezen a szavazáson több mint negyvenkétezer olvasó szavazott, és több mint négyszázhatvanezer szavazatott adott le.”
Annak pedig végképp nem tudom mi értelme van, hogy különböző ízlés embereket egymás ellen hergelünk.
– tette hozzá Szalai Zoltán.
Nyitókép forrása: Földházi Árpád
***
Ezt is ajánljuk a témában
Minden várakozást felülmúló érdeklődés övezte az első Mandiner Díjátadó Gálát.