Csattanós választ kapott a 444 a Mandiner főszerkesztőjétől (VIDEÓ)

A Mathias Corvinus Collégium (MCC) főigazgatója, Szalai Zoltán a közösségi oldalán reagált a 444 cikkére, amely ironikusan megjegyezte, hogy a Mandiner Gálán, a Mandiner szavazásán „Kovács Ákos lenyomta a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót”. A cím koncepciózusságára vonatkozó felvetést cáfolva Szalai megjegyezte, hogy „ezen a szavazáson több mint negyvenkétezer olvasó szavazott, és több mint négyszázhatvanezer szavazatott adott le.”

Annak pedig végképp nem tudom mi értelme van, hogy különböző ízlés embereket egymás ellen hergelünk.

– tette hozzá Szalai Zoltán.