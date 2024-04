Az asztalon ralizni még soha nem volt ilyen jó, Alice Csodaországa pedig még soha nem volt ennyire depresszív – A hónap legizgalmasabb társasjátékai

5. Macskalak Kiadó: Gémklub

Nyelv: magyar

Nehézség: könnyed

Ára: nagyjából 8000 forint

Bár egy háznál sem öröm az egerek jelenléte (maximum terráriumban, hobbiból), a Macskalak arra az elgondolásra épít, hogy egy épülő ház szintjeit kell szobákkal megtölteni, a szobákban pedig a macskák és az egerek egyaránt megtalálhatók. Mindezt a viszonylag kisméretű dobozban csak néhány összetevő mellett kínálja: az alaprajzokhoz hasonló játékoslapokból 120 darabot, képességlapkából 12 darabot kapunk, emellé jár a 4 kocka és a 6 ceruza.

Macskalak

A játékmenet pedig pofonegyszerű. Minden körben dob valaki a négy kockával, majd az eredményből hármat választ mindenki (nem kell ugyanazt), és ezeket egymás melletti, üres helyekre rajzolja be. Az egymás mellé kerülő számokkal szobákat lehet alkotni a saját értékükben – kettesből kettőt körberajzolunk, ez egy szoba, hármasból hármat és így tovább –, a macskákra és egerekre pedig minden szinten más-más szabály vonatkozik.

Ami fontos: ha egy szobát megépítünk, akkor azzal a játék elején kiválasztott képességek egyikét megszerezzük, ezekkel pedig természetesen az eredményeket és beírásokat mahinálhatjuk.

Macskalak

A Macskalak gyors és egyszerű játék, amelyben azért kell gondolkodni, hiszen nem mindegy, hogyan rajzoljuk be az eredményeket, milyen képességekre megyünk rá, azokkal mennyire tervezünk és a macskákat-egereket miképpen helyezzük le. Emiatt a pofonegyszerű mechanikából azért egy izgalmas dobok-rajzolok társas kerekedik ki, aminél a téma viszonylag mellékes, ahogy a visszafogott, de nem csúnya látvány is, a lényeg pedig az, hogy mire valaki kitölti az összes mezőt, mennyi pontot sikerül összehozni a különböző kombinációkkal. Jópofa, ötletes játék, visszafogott áron.

4. Sárkányok völgye Kiadó: Gémklub

Nyelv: magyar

Nehézség: könnyed

Ára: nagyjából 12 000 forint

Lépj be a sárkányok völgyébe, ott pedig szelidítsd és idézd meg a számos mitológiai lény egyikét! A szintén visszafogott méretű doboz 70 egyedi kártyát tartalmaz a különböző elemekhez köthető élőlényekkel, melyek közül a játékosok minden körben fejenként kettőt vadászhatnak le, ilyenformán vagy megszerezve az értékükkel azonos varázsköveket; vagy megszelidítve őket, avagy kézbe véve az adott kártyát; vagy pedig a varázskövekkel kifizetve valamelyiknek az értékét, azt megidézve.

Sárkányok völgye

Természetesen mindegyik lénynek más a hatása, így a befogott faj lehet, hogy megidézve folyamatosan termeli a győzelmi pontokat, egy másik csak a kijátszásakor biztosít valamiféle jutalmat, de akár még a többi játékos lényeit is megpiszkálhatjuk, ha úgy alakul.

A lényeg, hogy minden fordulóban nő a kijátszható, avagy megidézett lények száma,

és ha valaki 60 pontot szerzett, vagy lement a 10. forduló, a játéknak vége, és az nyer, aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze.

Sárkányok völgye

A Sárkányok völgye egy nagyon színes, kellően gyors társas, amit már akár 10 éves kortól is bevethetünk, ha a családban kerül elő, mert ugye a kártyahatásokat el kell olvasni, értelmezni, és bizony a használatukat is át kell gondolni. Ha sikerül néhány kártyát jól összekapcsolni, azzal már-már egy motor indítható be, avagy lapjaink folyamatosan termelik a bevételt, már ha más nem szól bele. Számomra kicsit talán túl színes az összkép, az illusztrációk sem a kedvenceim, de ha valaki ízléséhez ezek inkább illenek, az könnyen új kedvencre lelhet a játékkal.

3. Harmónia Kiadó: Gémklub

Nyelv: magyar

Nehézség: könnyed

Ára: nagyjából 14 000 forint

A Dixittel, Stellával, Mysteriummal és más dedukciós játékokkal komoly hírnevet szerzett Libellud kiadó végre valami új ötletnek is teret engedett, és a Cortex-sorozaton is dolgozó Johan Benvenuto valami egészen érdekes mixet készített. A Harmóniát sokan már a kezdetektől úgy emlegették, mint a csempegyűjtős, méltán népszerű Azul, valamint a szintén nem ok nélkül közkedvelt, természetes ökoszisztémákat építős Cascadia szerelemgyereke. Ez a hasonlat pedig kétségkívül megállja a helyét.

Harmónia

A Harmónia játékmenete pofonegyszerű. Az öt placcra kikerülő faelemek (helyenként 3 darab kerül véletlenszerűen) közül veszünk el mindig hármat, azokat tetszőlegesen lerakjuk a saját táblánkra, ezzel élőhelyet teremtve, majd opcionálisan választhatunk egyet az 5 rendelkezésre álló állatkártya közül, amit magunk elé helyezünk, rátéve a kártyához illő számú állatkockát VAGY, ha sikerül egy kártya követelményeit teljesíteni, akkor a legalsó állatkockát levesszük a kártyalapról, hogy a megépített élőhely, a kártya által meghatározott helyére helyezzük.

Harmónia

A játék akkor ér véget, ha valakinek a táblája (majdnem) betelik, vagy ha húzózsákból elfogynak a faelemek – amik réteket, hegyeket, folyókat, fákat és épületeket szimbolizálnak, ezeket pedig különböző módokon lehet építeni, pontozni.

Az egésznek tényleg van egy nagyon harmonikus összképe és hangulata, nagyszerű a stílus, a dizájn, gyönyörűek a kártyák és komponensek, az extra szellemkártyákkal ráadásul további mélységet adhatunk a játéknak.

Nagyon nem mindegy azonban, hogy a zsákból mit húzunk, ami két főnél megnehezítheti az ember dolgát, így 3-4 fővel még izgalmasabb a Harmónia, ami abszolút illik a nevéhez és hírnevéhez, emiatt nyugodtan ajánlható bárkinek, akinek tetszik az ötlet és az asztalkép.

2. Rallyman GT Kiadó: Delta Vision

Nyelv: magyar

Nehézség: könnyű

Ára: nagyjából 19 000 forint

A ralisport itthon is kellően népszerű, sőt a videójátékok világában is kimondottan sokakat érdekelt, mikor a Codemasters még a Colin McRae nevével fémjelzett sorozat felett bábásokodott, Xbox-on pedig a svéd DICE virította a Rallisport Challenge-epizódokat, technikailag a maximumot nyújtva. Nem csoda hát, hogy a Delta Vision magyarul is kiadta a jobb sorsra érdemes – főleg az Enciklopédia után, ami fantasztikus játék –, a társas eredeti megjelenése óta becsődölt, francia Holy Grail Games ralis társasjátékát, aminél egyébként elég volt a szabályfüzetet lefordítani, mivel maga a játék nyelvfüggetlen.

Rallyman GT

A Rallyman GT-ben minden egyes futam más, hiszen a pályát véletlenszerűen és tetszőleges hosszban építjük fel a versenyhez, majd ha mindenki választott egy színt, a játékosok a kis műanyag verdákkal felsorakoznak a rajtvonalhoz és már indulhat is a versengés.

A saját körükben a pilóták aztán nemcsak eltervezik a kívánt mozgást, de az ahhoz használt kockákkal is dobnak

– a gázkockák mellett haladáskockákat és fékkockákat is lehet használni a kellő sebesség eléréséhez.

Rallyman GT

Természetesen az adrenalin itt is hajtja az embert, és mint a már bemutatott Heatben, ezúttal is fontos a kanyarok bevétele, amiknél a kasztni ki is fordulhat. A kockahasználat okozta szerencsefaktort az összpontosításjelzők semlegesítik, ezekből elég sokat lehet szerezni, emiatt aztán a Rallyman GT is a jobb versenyautós társasjátékok közé sorolható, sőt méltó vetélytársa a F1-es játéknak. Látványra mutatós, játékmenet terén rendkívül izgalmas, emellett minden téren hozza a sport hangulatát és élményeit, aminek köszönhetően minden baráti társaságnak ajánlható, ahol a ralizás közös érdeklődési kör.