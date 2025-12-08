Ft
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Lentulai Krisztián Majka Szijjártó Péter

Erre kevesen számítottak: Szijjártó Péter elmondta, mit gondol Majkáról (VIDEÓ)

2025. december 08. 19:50

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Lentulai Krisztián vendége volt a legújabb Hotel Lentulaiban.

2025. december 08. 19:50
null

Ahogy arról beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt Lentulai Krisztián vendége, a legújabb Hotel Lentulai című műsorban. A beszélgetés során szóba került a Trump–Putyin–Orbán-tengely, az EU külpolitikai tévedései és a Magyar Péter-jelenség is, amelyet a miniszter az ellenzéki térfél új arc iránti kétségbeesett igényével magyarázott.

A beszélgetés végén, a Személyeskedő rovatban, szóba került Majka neve is. Szijjártó Péter a rapperről elmondta, hogy őszintén nem tudja hova tenni, majd megjegyezte, hogy nagyon kedvelte őt. 

Szeretném, ha bírhatnám újra”

 – tette hozzá Szijjártó Péter

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján:

Nyitókép: facebook / Szijjártó Péter

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
catalina11
2025. december 08. 21:45
A beszélgetés végén, a Személyeskedő rovatban, szóba került Majka neve is. Szijjártó Péter a rapperről elmondta, hogy őszintén nem tudja hova tenni, " én tudom: az RTL-be!.
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. december 08. 21:33
Péter! Nem, nem kell bírni, mert egy ócska pénzéhes szélkakas. Árulónak nincs bocsánat.
Válasz erre
0
0
konyvtaros-0
2025. december 08. 20:40
Az emberek tobbsege felreismeri majkat,pedig a curtis utan rajohettek volna,hogy majkanak 3 dolog fontos,szamit a penz,penz es a penz..
Válasz erre
4
0
akoba
2025. december 08. 20:15
Nekem tetszett a népmesei "legkisebb fiú, aki ügyesen, rátermetten magasra jut", csak a lóvé, meg a siker folytán, intelligencia híján azt hitte hogy... Ma már - nekem - ellenszenves. Öngól.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!