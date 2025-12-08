Erre kevesen számítottak: Szijjártó Péter elmondta, mit gondol Majkáról (VIDEÓ)

„Nem nyomja a mellkasomat a Lavrovtól kapott kitüntetés” – Szijjártó Péter volt a Hotel Lentulai vendége
Szijjártó Péter szerint a külpolitika nem látványpolitika, hanem napi harc a magyar emberek biztonságáért és energiaárainak védelméért.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Lentulai Krisztián vendége volt a legújabb Hotel Lentulaiban.
Ahogy arról beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt Lentulai Krisztián vendége, a legújabb Hotel Lentulai című műsorban. A beszélgetés során szóba került a Trump–Putyin–Orbán-tengely, az EU külpolitikai tévedései és a Magyar Péter-jelenség is, amelyet a miniszter az ellenzéki térfél új arc iránti kétségbeesett igényével magyarázott.
A beszélgetés végén, a Személyeskedő rovatban, szóba került Majka neve is. Szijjártó Péter a rapperről elmondta, hogy őszintén nem tudja hova tenni, majd megjegyezte, hogy nagyon kedvelte őt.
Szeretném, ha bírhatnám újra”
– tette hozzá Szijjártó Péter
