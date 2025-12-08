Erre kevesen számítottak: Szijjártó Péter elmondta, mit gondol Majkáról (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt Lentulai Krisztián vendége, a legújabb Hotel Lentulai című műsorban. A beszélgetés során szóba került a Trump–Putyin–Orbán-tengely, az EU külpolitikai tévedései és a Magyar Péter-jelenség is, amelyet a miniszter az ellenzéki térfél új arc iránti kétségbeesett igényével magyarázott.