külpolitika Lentulai Krisztián energiaszankció Szijjártó Péter

„Nem nyomja a mellkasomat a Lavrovtól kapott kitüntetés” – Szijjártó Péter volt a Hotel Lentulai vendége

2025. december 07. 09:57

Szijjártó Péter szerint a külpolitika nem látványpolitika, hanem napi harc a magyar emberek biztonságáért és energiaárainak védelméért.

2025. december 07. 09:57
Szijjártó Péter a Hotel Lentulaiban arról beszélt, hogy a magyar külpolitika alapja továbbra is a nemzeti érdek következetes védelme, legyen szó energiaszankciókról, háborúról vagy a nagyhatalmak közti lavírozásról. 

A miniszter felidézte Orbán Viktor mellett töltött éveit, és elmondta: a kormány sikerének egyik titka a stabil szereposztás, miközben „ugyanazok próbálkoznak ellenük, csak más logóval”. 

Szijjártó szerint ma azért nem háromszor magasabbak a magyar családok rezsiszámlái, mert Magyarország időben megszerezte az energiaszankciók alóli mentességet, és fenntartotta a tárgyalási csatornákat Moszkvával is, miközben Washingtonban is eredményesen képviselte a magyar álláspontot.

 A beszélgetésben szóba került a Trump–Putyin–Orbán-tengely, az EU külpolitikai tévedései és a Magyar Péter-jelenség is, amelyet a miniszter az ellenzéki térfél új arc iránti kétségbeesett igényével magyarázott.

 A műsor végén a személyesebb hangvétel is előkerül: futás, futball és egy gyors, humoros Gyurcsány-rajz zárja az adást.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján:

 

