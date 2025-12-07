„Nem nyomja a mellkasomat a Lavrovtól kapott kitüntetés” – Szijjártó Péter volt a Hotel Lentulai vendége

Szijjártó Péter a Hotel Lentulaiban arról beszélt, hogy a magyar külpolitika alapja továbbra is a nemzeti érdek következetes védelme, legyen szó energiaszankciókról, háborúról vagy a nagyhatalmak közti lavírozásról.

A miniszter felidézte Orbán Viktor mellett töltött éveit, és elmondta: a kormány sikerének egyik titka a stabil szereposztás, miközben „ugyanazok próbálkoznak ellenük, csak más logóval”.

Szijjártó szerint ma azért nem háromszor magasabbak a magyar családok rezsiszámlái, mert Magyarország időben megszerezte az energiaszankciók alóli mentességet, és fenntartotta a tárgyalási csatornákat Moszkvával is, miközben Washingtonban is eredményesen képviselte a magyar álláspontot.