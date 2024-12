2024-ben ezekkel a filmekkel és játékokkal szórakoztunk a legjobban

Nem mondom, hogy ez a filmművészet csúcsa, de most nem is kifejezetten a művészetet jöttem éltetni, hiszen a kultúrából én többnyire a 'kult' részt kezelem, ahogy a többség már megszokhatta. És az Anya Taylor-Joy főszereplésével készült Furiosa, ahogy a Mad Max is, kult a javából. Pont úgy, mint a felülnézetes, egyszerűbb akciójáték folytatásaként született Helldivers 2, amely a csapatmunkát emelte új szintre, táplálkozva innen-onnan, még a Destiny videójátékból és Csillagközi invázióból is. Ezzel együtt bogármészárló, csapatos lövöldeként jobb vétel idén, mint egy Call of Duty vagy egy Starship Troopers.