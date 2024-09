A zombik reanimálva csak még brutálisabbak, a fagyhalál pedig másodjára sem szép

Ez a törött kard még mindig ott van a legjobbak között

Ha valakit az úgymond point and click műfajról kérdezünk (kalandjátékok, melyeknél a képernyő adott pontjára klikkelve szerezhetünk és használhatunk tárgyakat vagy közlekedhetünk), akkor az 1996-os Broken Sword: The Shadow of the Templars (az Egyesült Államokban Circle of Blood) címe szinte biztosan felmerül. A történetben egy amerikai turista (George Stobbart) bőrébe bújunk, aki Párizsban próbál felgöngyölíteni egy komoly összeesküvést, aminek hála Európa és a Közel-Kelet különböző helyszíneire utazik.