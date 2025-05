Gyurcsány Ferenc „szelleme” még köztünk él – nem tudni, mi lesz a FeriMC sorsa

Gyurcsány Ferenc május 8-án bejelentett közéletből való távozása kapcsán még most is számos kérdés felmerül. Többek között az, hogy miért volt felesége, Dobrev Klára jelentette be közösségi oldalán a hírt, illetve miért csak egy kósza levélben búcsúzott el követőitől.

De ezzel a gyors kilépővel egy projekt további sorsa is kérdésessé vált: sokakat foglalkoztat, hogy mi lesz Gyurcsány Ferenc alig fél éve indult Minecraft-szerverével, a FeriMC-vel – írta a Telex.

Mint ismert, a Minecraft egy nyílt világú, úgynevezett sandbox videójáték, ahol a játékosok blokkokból építkezhetnek, felfedezhetnek véletlenszerűen generált világokat, gyűjthetnek nyersanyagokat, harcolhatnak szörnyekkel és különféle játékmódokban – például túlélő, kreatív – játszhatnak.

Emlékezetes, hogy a FeriMC azután indult, hogy az egykori pártvezértől követők sokasága kérte a Tiktokon, hogy indítsa el a saját szerverét. A kérést hamar tettek követték, és a szerver iránt annyian érdeklődtek az első napon, hogy nem bírta a terhelést és összeomlott.

A FeriMC-nek azóta már létezik önálló weboldala és sok ezer tagos Discord-csoporttal is bír, sőt, külön TikTok -és YouTube-csatornára is felkerülnek az eseményei a mai napig. Ezekben a videókban korábban sokszor maga Gyurcsány Ferenc is feltűnt, akit legtöbbször a játék alapjaival láthattak a nézők ismerkedni. A közösség pedig idővel az offline térben is megjelent: személyes találkozókat szerveztek, ahol időnként az egykori politikus is tiszteletét tette – írta a portál.

Még mindig népszerű a FeriMC

A Telex megkereste a szerver egyetlen olyan adminisztrátorát, aki DK-aktivista is egyben. Hegi a a lapnak elmondta, hogy a szerver üzemeltetői semmilyen formális kapcsolatban nincsenek a párttal. „Gyurcsány Ferenccel, mint magánszeméllyel többször egyeztettünk a szerver felépítéséről, üzemeltetéséről, és online, illetve offline eseményekről.

Az adminok és moderátorok mind önkéntes fejlesztők és játékosok, akik felajánlották a segítségüket a projektben”

– ismertette.

Hegi beszámolt arról is, hogy a második sikeres induláskor 700 feletti egyidejű játékos volt a szerveren, és még ma is több száz játékos játszik hétről hétre a FeriMC-n.

A Telex összeállításából az is kiderült, hogy a szerveren a gyurcsányozás csak önironikusan jelenik meg, nincs átpolitizálva, így sem DK-s közlemények, sem politikai üzenetek nem kapnak helyett a chaten. Még a szabályzat is tiltja, hogy bármilyen politikai tartalmat megosszanak a felhasználók. De mint írták, erre nem is volt nagyon példa, valószínűleg azért, mert sok játékos még eleve nem választókorú.

Gyurcsány távozása után tehát jogosan vetődött fel a kérdés, hogy a párt által finanszírozott projektnek mi lesz a sorsa, hiszen névadójának még a közösségi oldalait is archiválták. A Telex kérdéssel fordult a DK felé az ügyben is, hogy a történtek fényében megszűnik-e a FeriMC vagy netán KláriMC-ként folytatja tovább, de erre még nem kaptak hivatalos választ.

