A rengeteg helyes és pragmatikus politikai elemzésből mindenki tudja, hogy szükséges része a politikának nem csak néhány hazug mondat, hanem a minden alapot nélkülöző sokmilliós hazug kampány is, meg kell az embereknek érteniük, hogy ez így megy, tehát igazából helyes, a hazugságot tán még ünnepelhetjük is, ha saját választott politikai istenünk hatalmi érdekeit szolgálja. Mára hazugságkultuszban élünk, kiteljesedett az, amit Gyurcsány -legalább is szavakban- zárt ajtó mögött megállítani akart. Mostanság nyugodtan és hetirutin-szerűen hangzanak el rádióinterjúk a miniszterelnökkel, amelyekben minden mondat és gondolat legalább csúsztatás, többnyire hazugság, csak egy évtizedek alatt felépített párhuzamos, virtuális valóság kereteiben igaz. Orbán a három dimenzióban minecraftozott össze nekünk egy álvalóságot.

De Gyurcsány nem a hazugság elől menekült ma, abban azért talán valahogy el lett volna, nem tudjuk pontosan mi elől. Ahogy minden embertársam esetében, nála is remélem, hogy nem személyes tragédia miatt vonul vissza. Ha nem, akkor erősen sejthetjük miért. Gyurcsány Ferenc alkatilag nem mellékszereplő, az őszödi beszéd patetikussága (pojácasága), glóriára vágyása mögött is ez a jellemvonása húzódott meg, és emiatt volt képtelen belátni 2006-ban, hogy le kéne mondania: a figyelem középpontjára tart örök igényt. Nem hogy nem zavarta, hanem -gyakran úgy tűnt- kifejezetten fürdőzött a ráruházott főgonoszi szerepben, amelyet elvesztett, és most már be is látja, hogy nincs esélye visszaszerezni. Nem mondhatják Szörnyella de Frásznak, hogy írnak fölé egy elviselhetetlenebbül kegyetlen szereplőt, ő pedig csak mögüle integethet. Márpedig Gyurcsány Ferenccel ez történt, állandó fordulattá vált a propagandistáknál, hogy ezerszer inkább ő, mint Magyar Péter. Ez a szerep nem kell neki. Eltűnt a plakátokról is. Az ezermilliárdos léptékű, valaha volt legdrágább karaktergyilkosság, amelyet végrehajtottak rajta már semmit nem számít. Gyurcsány gondolhatta úgy, hogy a főgonosz által készített filmben főgonosznak lenni az egyben azt is jelenti, hogy ő az igazi hős, de elvették tőle ennek az illúziónak a lehetőségét is.