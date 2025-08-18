„Már nem csak arról van szó, hogy a magyar kormány és a kormányzati média átveszi a Kreml narratíváit, eljutottunk oda, hogy időnként már a Kreml veszi át a fideszes dezinformációs narratívákat – nyilatkozta minap a Népszavának Krekó Péter. (A dezinformációs szakértő annak a Political Capitalnak a vezetője, amely Gyurcsány Ferenc ámokfutásának éveiben sok százmilliós megbízást kapott a szemkilövőhegyi habzóborásztól. Legemlékezetesebb mondata a covidos időkből ered: »Ha aláásod az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, akkor Orbánnak kell viselnie a politikai következményeket«.) – Nem akarom az ördögöt a falra festeni – folytatja –, az orosz kommunikációban mindig is kiemelt fontosságot kaptak azok a politikai szereplők, így Orbán Viktor, akik a nyugati szövetségi rendszeren belül kritikusak a Nyugattal szemben. Ha a külső hírszerzésért és elhárításért felelős orosz szolgálat fogalmaz meg ilyen tartalmú közleményt, akkor ez kvázi feljogosítja az orosz államszervezetet arra, hogy beavatkozzon a magyar választásba.

Egy korábbi »Krekó-narratíva« szerint »Orbán Viktor az információ­manipuláció révén a diktatúra tanítójává vált«. Mint írta, a magyar miniszterelnök az elmúlt években exportálta »poszt-igazságrendszerének« módszereit, így segítette a populista jobboldalt Olaszországban, az Egyesült Államokban, Brazíliában, Franciaországban és másutt. Érdekes. Eddig nem az ment, hogy Orbán Viktor egy elszigetelődött, jelentéktelen nulla? Most meg hirtelenjében nagyhatású lázító? Nahát! Igaza lehet a kommentelőnek: »Valami süket ‘narratívát’ mégiscsak nyomnia kell Krekónak a kétharmados zakók miatt dühöngő szponzorok felé.«”