Kreml (Moszkva) narratíva Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor

Orbán Viktor hirtelenjében nagyhatású lázító? Nahát

2025. augusztus 18. 06:11

Érdekes. Eddig nem az ment, hogy a magyar miniszterelnök egy elszigetelődött, jelentéktelen nulla?

2025. augusztus 18. 06:11
null
Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„Már nem csak arról van szó, hogy a magyar kormány és a kormányzati média átveszi a Kreml narratíváit, eljutottunk oda, hogy időnként már a Kreml veszi át a fideszes dezinformációs narratívákat – nyilatkozta minap a Népszavának Krekó Péter. (A dezinformációs szakértő annak a Political Capitalnak a vezetője, amely Gyurcsány Ferenc ámokfutásának éveiben sok százmilliós megbízást kapott a szemkilövőhegyi habzóborásztól. Legemlékezetesebb mondata a covidos időkből ered: »Ha aláásod az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, akkor Orbánnak kell viselnie a politikai következményeket«.) – Nem akarom az ördögöt a falra festeni – folytatja –, az orosz kommunikációban mindig is kiemelt fontosságot kaptak azok a politikai szereplők, így Orbán Viktor, akik a nyugati szövetségi rendszeren belül kritikusak a Nyugattal szemben. Ha a külső hírszerzésért és elhárításért felelős orosz szolgálat fogalmaz meg ilyen tartalmú közleményt, akkor ez kvázi feljogosítja az orosz államszervezetet arra, hogy beavatkozzon a magyar választásba.

Egy korábbi »Krekó-narratíva« szerint »Orbán Viktor az információ­manipuláció révén a diktatúra tanítójává vált«. Mint írta, a magyar miniszterelnök az elmúlt években exportálta »poszt-igazságrendszerének« módszereit, így segítette a populista jobboldalt Olaszországban, az Egyesült Államokban, Brazíliában, Franciaországban és másutt. Érdekes. Eddig nem az ment, hogy Orbán Viktor egy elszigetelődött, jelentéktelen nulla? Most meg hirtelenjében nagyhatású lázító? Nahát! Igaza lehet a kommentelőnek: »Valami süket ‘narratívát’ mégiscsak nyomnia kell Krekónak a kétharmados zakók miatt dühöngő szponzorok felé.«”

Orbán Balázs

Facebook

Idézőjel

Orbán Viktor több alkalommal kifejtette, hogy az orosz–ukrán háború oka a nemzetközi erőegyensúly megbomlása

Ennek fényében érdemes értelmezni azokat a közleményeket, amelyek az amerikai–orosz tárgyalást követően láttak napvilágot.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

bori1980
2025. augusztus 18. 07:01
Krekó a covid alatt: "Ha aláásod az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, akkor Orbánnak kell viselnie a politikai következményeket" Kollár Kinga napjainkban: " A dolog pozitív oldala, hogy a magyarok romló életszínvonala erősíti az ellenzéket. Én ilyen értelemben nagyon pozitívan tekintek a 2026-os választásra. " Csak akkor jó nekik, minél xarabb nekünk... összegyűjteni sok ilyen beszólást és mehet a plakátolás:-)))
pollip
2025. augusztus 18. 06:52
Krekó elérte, hogy pl a dk-sok mérsékelten oltatták be magukat!!!!!!! Krekó vállal néhány haláleset miatt felelősséget???????
states-2
2025. augusztus 18. 06:29
Az a helyzet, hogy a komcsi csürhe agyára mentek a kétharmadok, ezért aztán már a jelöltjeik is mentálisan sérültek, lásd Makizayt, Pszichopetit. Ami az utóbbit illeti, kíváncsi vagyok, a tavaszi bukta után, kit kukáznak ki a Fideszből, mint komcsi messiást helyette. Mert ez a legeslegújabb menekülésük a semmibe, hogy a Fideszből kukáznak politikusokat.
Bitrex®
2025. augusztus 18. 06:17
Ő elszigetelten is tud lázítani, mert zseni.
