Ukrajna Donald Trump Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Orbán Viktor több alkalommal kifejtette, hogy az orosz–ukrán háború oka a nemzetközi erőegyensúly megbomlása

2025. augusztus 17. 18:41

Ennek fényében érdemes értelmezni azokat a közleményeket, amelyek az amerikai–orosz tárgyalást követően láttak napvilágot.

2025. augusztus 17. 18:41
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Orbán Viktor több alkalommal kifejtette, hogy az orosz–ukrán háború oka a nemzetközi erőegyensúly megbomlása. A magyar miniszterelnök szerint ebben a fegyveres konfliktusban ütközőzóna alakult ki Kelet és Nyugat között. Ukrajna NATO- és EU-tagságra törekedett, ami Oroszország számára elfogadhatatlan volt – ez pedig az erőegyensúly felborulásához vezetett. 

Ennek fényében érdemes értelmezni azokat a közleményeket, amelyek az amerikai–orosz tárgyalást követően láttak napvilágot. 

A Skandináv–Balti Nyolcak vezetőinek közös nyilatkozata szerint »a tapasztalat azt mutatja, hogy Putyinban nem lehet megbízni. [...] A háború alapvető okai Oroszország agressziója és imperialista törekvései. [...] Ukrajna fegyveres erőire vagy más országokkal való együttműködésére nem szabad korlátozásokat kivetni. Oroszországnak nincs vétójoga Ukrajna EU- és NATO-tagsága tekintetében. [...] Folytatjuk Ukrajna felfegyverzését, és megerősítjük Európa védelmét, hogy elrettentsük Oroszországot a további agressziótól. Amíg Oroszország folytatja a gyilkolást, mi tovább szigorítjuk a szankciókat, és kiterjesztjük a gazdasági nyomásgyakorlást az orosz háborús gazdaságra.«

Keir Starmer brit miniszterelnök azonos tartalmú nyilatkozatot adott ki: »[…] Amíg [Putyin] nem hagy fel a barbár támadásaival,  további nyomást fogunk helyezni a háborús gépezetére még több szankcióval, amelyek már így is súlyos csapást mértek az orosz gazdaságra és az orosz emberekre. Az Ukrajna iránti rendíthetetlen támogatásunk mindaddig folytatódni fog, ameddig csak szükséges.«

Emanuel Macron az X-oldalán tett közzé hasonló tartalmú állásfoglalást: »Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy továbbra is támogatást nyújtsunk Ukrajnának, és fenn kell tartanunk a nyomást Oroszországgal szemben mindaddig, amíg a háború véget nem ér, és igazságos, tartós béke nem születik – olyan béke, amely teljes mértékben tiszteletben tartja Ukrajna jogait és szuverenitását. […] Az elmúlt 30 év egyértelmű tanulsága: Oroszország nem megbízható partner. Le kell vonnunk a helyes következtetéseket. […] Franciaország továbbra is határozottan Ukrajna oldalán áll.«

A fentiekből világossá válik: a nyugati háborúpárti vezetők ma nem Európa érdekeit képviselik, hanem Ukrajnáét. Nem kétséges, hogy ahogy a Trump–Putyin-egyeztetés előtti online hívás során, a hétfői egyeztetésen is nagyobb amerikai bevonódást próbálnak majd elérni a háború elnyújtása érdekében.

Mostanra pedig az világos, hogy katonai úton nem lehet rendezni a konfliktust – a háborút már elvesztették, de ezt nem hajlandók beismerni. Magyarország a béke pártján áll, és támogatjuk Trump elnök erőfeszítéseit a békekötésre.”

Nyitókép: FREDERICK FLORIN, Brendan SMIALOWSKI, Olga MALTSEVA / AFP

tengereszek111
2025. augusztus 17. 19:15
A hülye is tudja, hogy az oroszok nem támadják meg ukrajnát
angie1
2025. augusztus 17. 19:15
Viktorunk teljesen világosan beszél, csak valamiért nem akarják megérteni! Nem is tudom, hogy Macron mit agresszorozik, hiszen a Minszki Egyezményt Franciaország is és Németország is aláírta. No és ki nem tartotta be?! Maga Merkel mondta ki, hogy nem is akarták betartani az egyezményt! Holnap pedig Trump először csak Zelenszkijjel hajlandó tárgyalni, csak utána bővülhet ki az eu vezetőkkel! Nem lepődnék meg, ha a pofátlanok koalíciója azért menne, hogy megtudják, miként kúszhatnak vissza az orosz piacra! Hiszen ne legyen kérdés, Trumpnak első az üzlet, csak utána Ukrajna!
