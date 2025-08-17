„Orbán Viktor több alkalommal kifejtette, hogy az orosz–ukrán háború oka a nemzetközi erőegyensúly megbomlása. A magyar miniszterelnök szerint ebben a fegyveres konfliktusban ütközőzóna alakult ki Kelet és Nyugat között. Ukrajna NATO- és EU-tagságra törekedett, ami Oroszország számára elfogadhatatlan volt – ez pedig az erőegyensúly felborulásához vezetett.

Ennek fényében érdemes értelmezni azokat a közleményeket, amelyek az amerikai–orosz tárgyalást követően láttak napvilágot.

A Skandináv–Balti Nyolcak vezetőinek közös nyilatkozata szerint »a tapasztalat azt mutatja, hogy Putyinban nem lehet megbízni. [...] A háború alapvető okai Oroszország agressziója és imperialista törekvései. [...] Ukrajna fegyveres erőire vagy más országokkal való együttműködésére nem szabad korlátozásokat kivetni. Oroszországnak nincs vétójoga Ukrajna EU- és NATO-tagsága tekintetében. [...] Folytatjuk Ukrajna felfegyverzését, és megerősítjük Európa védelmét, hogy elrettentsük Oroszországot a további agressziótól. Amíg Oroszország folytatja a gyilkolást, mi tovább szigorítjuk a szankciókat, és kiterjesztjük a gazdasági nyomásgyakorlást az orosz háborús gazdaságra.«

Keir Starmer brit miniszterelnök azonos tartalmú nyilatkozatot adott ki: »[…] Amíg [Putyin] nem hagy fel a barbár támadásaival, további nyomást fogunk helyezni a háborús gépezetére még több szankcióval, amelyek már így is súlyos csapást mértek az orosz gazdaságra és az orosz emberekre. Az Ukrajna iránti rendíthetetlen támogatásunk mindaddig folytatódni fog, ameddig csak szükséges.«

Emanuel Macron az X-oldalán tett közzé hasonló tartalmú állásfoglalást: »Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy továbbra is támogatást nyújtsunk Ukrajnának, és fenn kell tartanunk a nyomást Oroszországgal szemben mindaddig, amíg a háború véget nem ér, és igazságos, tartós béke nem születik – olyan béke, amely teljes mértékben tiszteletben tartja Ukrajna jogait és szuverenitását. […] Az elmúlt 30 év egyértelmű tanulsága: Oroszország nem megbízható partner. Le kell vonnunk a helyes következtetéseket. […] Franciaország továbbra is határozottan Ukrajna oldalán áll.«

A fentiekből világossá válik: a nyugati háborúpárti vezetők ma nem Európa érdekeit képviselik, hanem Ukrajnáét. Nem kétséges, hogy ahogy a Trump–Putyin-egyeztetés előtti online hívás során, a hétfői egyeztetésen is nagyobb amerikai bevonódást próbálnak majd elérni a háború elnyújtása érdekében.

Mostanra pedig az világos, hogy katonai úton nem lehet rendezni a konfliktust – a háborút már elvesztették, de ezt nem hajlandók beismerni. Magyarország a béke pártján áll, és támogatjuk Trump elnök erőfeszítéseit a békekötésre.”

