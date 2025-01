2025 legjobban várt videójátékai – avagy a középkorból a Grand Theft Auto 6 modern világába (VIDEÓ)

2025 legjobban várt videójátékai

Kingdom Come: Deliverance 2

Várható megjelenés: 2025. február 4.

Noha az első epizód nem volt hibátlan, ráadásul historikus okok miatt mi magyarok csak megvetően emlegetve, kumán szerepben kaptunk benne helyet, a cseh Warhorse Studios történelmi játéka így is sokak idejét rabolta el. A második epizód ráadásul még nagyobb területekkel és izgalmas játékmeneti újításokkal mutathatja be a középkort a csehek szemszögéből. A folytatás főhőse ezúttal is Henry, aki a mindennapok nehézségeivel néz szembe. A fejlesztők ígéretei alapján mélyebb történet és több interakció/döntés vár a játékosokra, de a realizmus és a történelmi hitelesség továbbra is fontos elem marad.

Civilization 7

Várható megjelenés: 2025. február 11.

Ha valaki valaha is játszott videójátékokkal, akkor attól függetlenül, hogy milyen platformon és meddig tette ezt, vagy éppen mikor, jó eséllyel találkozott már a Sid Meier-fémjelezte sorozattal, amely 2016-os, hatodik epizódjával hosszú évekig beásta magát sokak kedvencei közé. 2025-ben azonban a Civilization-sorozat visszatér, ráadásul kivárás nélkül, PC-re és konzolokra egyaránt. Amitől biztos nem kell búcsút vennünk: hosszú korszakok, számos utazási és terjeszkedési lehetőség, valamint új diplomáciai opciók. Sőt, ezúttal már „világcsodák” is várnak minket, avagy lehetővé válik az egyedi, a játékmenetet is befolyásoló építmények létrehozása.