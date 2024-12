Az újabb robbanás miatt Pripjaty és környéke még veszedelmesebb hellyé vált

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Pripjaty után

Sztalker, Pripjaty és a Zóna visszavár!

Arkagyij Sztrugackij és Borisz Sztrugackij 1972-es, itthon csak 1984-ben megjelent regénye, a Piknik nemcsak megelőzte a korát, de kiváló alapanyagnak is bizonyult a Csernobil-nemzedéknek. Míg egy konkrét feldolgozás (Csernobil-sorozat) természetesen megmaradt a realitás talaján, ahogy a Call of Duty is normális helyszínként hivatkozik Pripjatyra, addig a fiktív műfajok előszeretettel alkalmaznak mutánsokat és anomáliákat. Így az első S.T.A.L.K.E.R. is, amely kisebb-nagyobb hibái és kelet-európai bája ellenére pont emiatt lett akkora siker, miközben sokan imádták a rendszerét, amely változó viszonyaival elhitette a játékosokkal, hogy egy egyedi világot járnak be.

És nyugodtan mondhatom, hogy a második epizódot, vagy éppen modern verziót is pontosan ezért lehet szeretni, félni és felfedezni.

Persze meglepő volna, ha a játék tökéletesen működne. Az első napoktól kísérik hibák (bugok) és mindenféle anomáliák, emellett kicsit döcögős, nehézkes, ahogy elsőre a tárgymenedzsment is körülményes. Mégis, olyan varázsa és hangulata van a GSC Game World akció-kalandjátékának, hogy már amiatt megéri belevágni.