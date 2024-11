Az LMBTQI-lobbi vagy a hozzá nem értés okozza ennek a játéknak a bukását?

Nyitókép: Electronic Arts, Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard

Nehéz a nagyvállalatok élete, hiszen az érdekeik különböznek mindattól, amit a vásárlók szeretnének. A videojátékos iparban például a felhasználók új ötletekre, kiforrott játékmenetre és sztorira, sok esetben akár művészi megvalósításra, és hasonló izgalmakra vágynak, ezzel szemben a nagyobb kiadók teljesen mást részesítenek előnyben. A bevételt. Márpedig a bevételt a tömegek hozzák.

És bármekkorát is nőtt az ipar a nyolcvanas évek vége és a kilencvenes esztendők eleje óta, a tömeg a mainstreamet takarja, ami például egy FIFA, egy F1, egy NBA, egy Call of Duty, egy Battlefield, egy táncikálós Just Dance,

vagy bármi, ami képes azokat is megszólítani, akik nem töltenek napi 10 órát a gép előtt, kimondottan nagy kihívásokra vágyva.

Persze utóbbi is lehet egy célcsoport igénye, például egy Elden Ring esetében. Csak ott sokkal nagyobb a rizikó.

Azt pedig nem szeretik a kimondottan pénzorientált vállalatok, sőt a kompromisszumokra is ritkán hajlandók. És ahogy az új Call of Duty bemutatójánál az azt kiadó Activisiont marasztaltam el, úgy nem sokkal lehetek elnézőbb azzal az Electronic Arts kiadóval (EA) szemben sem, amely szintén számos franchise-t és fejlesztőt véreztetett már ki lelkiismeret-furdalás nélkül.

És bizony a Dragon Age- és Mass Effect-sorozatok éppen úgy nem jártak sokkal jobban, mint a mögöttük álló BioWare stúdió sem.

Pedig a fejlesztők egykoron a legjobb játékokat, azon belül szerepjátékokat tették le az asztalra. Ilyen volt a 2009-es Dragon Age: Origins is.