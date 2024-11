Minden idők egyik legköltségesebb háborúja zajlik 2003 óta, a frontvonalon pedig a helyzet változatlan

A hidegháborúnak vége

A frissen megjelent Black Ops 6 egy huszárvágással visszakanyarodik a második, 2012-es Black Ops 2-höz, illetve történetében valamennyire véget vet a hidegháborúnak, hiszen indításakor 1991-et írunk. Első bevetésünk Kuvaitba szólítja a játékosokat, akik a kampányt ezen a ponton kezdve friss hús bőrébe bújva veszik fel a ritmust, miközben korábbi karakterek pihenőre kényszerülnek.

A konfliktus alapjait az jelenti, hogy feltűnik egy titkos szervezet, a paramilitáris Pantheon, amely a CIA-ből formálódva és azt meghekkelve halálos fegyverhez jut, amit be is vetne.

Call of Duty: Black Ops 6

Ha mi hagynánk. Természetesen. Így egy egészen izgalmas és változatos, nagyjából 8 órás kampány a végeredmény, amely számos helyszínre és helyzetbe vezeti el a játékosokat. Van, amikor lopakodva, kémkütyüket használva kell akár még a politikai életbe is belefolyni; máskor Szaddám Huszein elleni hajtóvadászatra kapunk engedélyt; megint máskor egy támaszpont mélyén nézhetünk szembe az ideggáz teremtette borzalommal.

A küldetések között meg simán csak nézelődhetünk, kalandjátékos feladványokat oldhatunk meg és társainkkal beszélgethetünk a rejtett főhadiszálláson, ahonnan a missziókra indulunk – továbbá fejleszthetünk is a pályákon összeszedett pénzből.

A Call of Duty: Black Ops 6 kampánya pedig, ha nem is minden idők legjobbja, de elég jó még így is, sőt az utóbbi évek terméséből kifejezetten kiemelkedve nagyjából a 2015-ös Black Ops 3-ra emlékeztetett, kihagyva persze a futurisztikus vonalat. A helyszínek és küldetések tetszettek, de még a nyílt világra váltó misszió is egészen élvezetes, mikor a sivatagot bejárva kell megkeresni és felrobbantani a célpontokat.