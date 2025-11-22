Ft
bohár dániel Fekete-Győr ­András Tisza

Fekete-Győr András vékony jégre tévedt, be is tört alatta, ismét nevetségessé tette magát

2025. november 22. 06:36

Bohár Dani rendesen kiosztotta.

2025. november 22. 06:36
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A Tisza jelöltállítási mizériája tovább tart. Most, hogy a jelöltjelöltek ismertté váltak, érdemes egy-egy pillantást vetni arra, hogy kik is ők valójában. Mert bőven akad közöttük, finoman szólva, érdekes figura. Bohár Dani fel is vállalta ezt a feladatot, és elkezdte feltérképezni a Tisza Párt jelöltaspiránsait.

Ez kiverte a biztosítékot a Magyar Péter pártjának listájára ácsingózó Fekete-Győr Andrásnál, aki nagyon csúnyán nekitámadt a jobboldali riporternek a Facebook-oldalán:

»Bohár Dániel, nézem, ahogy a Tisza jelöltjeit hívogatod, és azon gondolkodom: mi kell ahhoz, hogy emberileg valaki ennyire mélyre süllyedjen? Hogy abban lelje örömét, hogy jó szándékú hétköznapi embereket – orvosokat, tanárokat, vállalkozókat, mérnököket – megalázzon, és a legtermészetesebb emberi reakcióikat – mint a pillanatnyi zavar az aljasságaid hallatán vagy a politikai rutintalanság – szakmai alkalmatlanságnak, intelligenciahiánynak állítsa be? Tudom persze, hogy a pénz rengeteg aljasságot képes előhozni az emberekből. Erre te lehetnél a legjobb példa. Mégis: ahhoz, hogy valaki reggelente úgy keljen fel, hogy ›minden erőmmel azon leszek, hogy tönkretegyek másokat, és összevissza hazudozzak róluk‹, ahhoz a pénz egyszerűen nem elég. Ahhoz szerintem több kell. Valami nagyon sötét, mély lelki torzulás.«

Bohár Dániel nem lacafacázott, és szintén a Facebook-oldalán rendesen kiosztotta a bukott politikust,”

Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Emzeperix
•••
2025. november 22. 13:01 Szerkesztve
Attól függetlenül, h mekkora szellemi toprongy fegyőr. Szépen leírta saját magát. Mert azért nézzük meg miket csinált: 1. Már kiderült (amit eddig csak sejtettünk), h az egész mozgalmának az indulását a franciák fizették, mégpedig azok akik franciao-ban szerették volna az olimipiát. Vagyis az egész poltikiai mozgalma arra épült, h pénzért okozzon kárt a saját hazájának. 2. Emlékeztek meg amikor bement az origo szerkesztőségébe vegzálni a munkájukat végző újságírókat. Hát poltikustól finoman szólva is aljas húzás. 3. A pártársai csehdonát azon ügyködtek vegül sikeresen, h az eu ne utalja át a nekünk járó pénzeket. 4. A román valasztáson nyiltan a magyar pártok ellen állt ki arcara román nemzeti színeket fstve. Ha valakinek van kedve folytathatja. A lényeg ha csak ezeket nézzük egész pontos saját magára a jellemzése. "Valami nagyon sötét, mély lelki torzulás"
nyafika
2025. november 22. 12:26
Csóró Vass doki, nem pályakezdő, bőven megvan a havi 3 milliós fizetés, elismerés, de azért inkább belefetreng a szarba. Úgyvan, de jövő áprilisban húzzon nyugdíjba, mert a betegek fogják pofánköpni...
altercat1
2025. november 22. 12:21
Ne tessék a galamblelkű orvosokat, tanárokat, vállalkozókat, mérnököket ilyen szívet tépően zaklatni! Most is sírnak a gyerekeik, az édesanyjuk és a feleségük, meg a fele rokonság.
csulak
2025. november 22. 11:53
Fegyor egy bombadobalo idiota, semmi tobb
