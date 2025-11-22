Pont ezt tiltotta Magyar Péter: egymás ellen kampányolnak a tiszások – bosszút vár az elemző
Várhatóan lesznek még szórakoztató fordulatok.
Bohár Dani rendesen kiosztotta.
„A Tisza jelöltállítási mizériája tovább tart. Most, hogy a jelöltjelöltek ismertté váltak, érdemes egy-egy pillantást vetni arra, hogy kik is ők valójában. Mert bőven akad közöttük, finoman szólva, érdekes figura. Bohár Dani fel is vállalta ezt a feladatot, és elkezdte feltérképezni a Tisza Párt jelöltaspiránsait.
Ez kiverte a biztosítékot a Magyar Péter pártjának listájára ácsingózó Fekete-Győr Andrásnál, aki nagyon csúnyán nekitámadt a jobboldali riporternek a Facebook-oldalán:
»Bohár Dániel, nézem, ahogy a Tisza jelöltjeit hívogatod, és azon gondolkodom: mi kell ahhoz, hogy emberileg valaki ennyire mélyre süllyedjen? Hogy abban lelje örömét, hogy jó szándékú hétköznapi embereket – orvosokat, tanárokat, vállalkozókat, mérnököket – megalázzon, és a legtermészetesebb emberi reakcióikat – mint a pillanatnyi zavar az aljasságaid hallatán vagy a politikai rutintalanság – szakmai alkalmatlanságnak, intelligenciahiánynak állítsa be? Tudom persze, hogy a pénz rengeteg aljasságot képes előhozni az emberekből. Erre te lehetnél a legjobb példa. Mégis: ahhoz, hogy valaki reggelente úgy keljen fel, hogy ›minden erőmmel azon leszek, hogy tönkretegyek másokat, és összevissza hazudozzak róluk‹, ahhoz a pénz egyszerűen nem elég. Ahhoz szerintem több kell. Valami nagyon sötét, mély lelki torzulás.«
Bohár Dániel nem lacafacázott, és szintén a Facebook-oldalán rendesen kiosztotta a bukott politikust,”
Fotó: Mandiner/Ficsor Márton