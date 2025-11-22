Opioid-krízis: ez történik az Egyesült Államokban, és így kopogtat már Európa ajtaján is a rémálom (INTERJÚ)

Larkin az interjú elején kiemelte, hogy a fentanyl és más szintetikus drogok csempészete súlyos közegészségügyi vészhelyzetet és nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára. „A fentanyl egy erős opioid. Van egy skála az opioidok hatékonyságának mérésére: a morfium 1-es erősségű, a heroin 5-ös, a metadon 7-es, míg a fentanyl 50-100-szoros. De vannak variációk, mint a karfentanil, ami elefántnyugtatóként használatos, és 10 000-szer erősebb a morfiumnál” – magyarázta.

Az opioidok túladagolás esetén leállítják a légzőrendszert, ami azonnali halált okoz. Larkin szerint a fentanyl illegális gyártása, szállítása és értékesítése különösen veszélyes, mert gyakran más drogokba keverik, vagy hamis tabletták formájában álcázzák. „Az Egyesült Államokban egyes halottkémek szerint, ha valaki tűvel a karjában hal meg, az szinte biztosan fentanyl miatt van – olyan gyorsan öl” – mondta.

Larkin szerint Kína szervezett bűnözői elemei – és a kínai kormány legalábbis szemet hunyva – küldik a prekurzor vegyszereket Mexikóba, ahol laborokban állítják elő a fentanylt. „Ez egyfajta hidegháborús stratégia az USA ellen” – mondta, utalva arra, hogy a függőség és a túladagolások az országot belülről gyengítik.

Az opioid-krízis társadalmi okai

Arra a kérdésre, hogy miért használják az emberek a fentanylt annak ellenére, hogy ennyire veszélyes, Larkin három hullámra bontotta krízist: