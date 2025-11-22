Opioid-krízis: ez történik az Egyesült Államokban, és így kopogtat már Európa ajtaján is a rémálom (INTERJÚ)

Magyarország az amerikai opioid-válság
A Kádár-rendszer „legvidámabb barakkja” részben abból a milliárdos bevételből épült, amit a magyar állam – a katonai hírszerzés aktív közreműködésével – az Egyesült Államokba irányított illegális kábítószer-kereskedelemből szerzett.
A drog: metakvalon (Quaalude)
A hetvenes években az USA-ban robbanásszerűen terjedő szintetikus nyugtató-hipnotikum, a metakvalon (közismert nevén Quaalude vagy „disco biscuit”) nem opioid, hanem barbiturátszerű szer volt, amely euforikus, szexuális vágyakat fokozó hatása miatt vált a parti- és celebvilág kedvencévé. (Használói között volt például Jordan Belfort, a Wall Street farkasa.) A szer 1984-es teljes betiltása előtti évtizedben az amerikai piac évi több tonnát fogyasztott – jelentős részét Magyarországról szerezték be a kereskedők. Az újpesti Chinoin gyógyszergyárban legálisan gyártották a hatóanyagot (Mandrax néven), amelyet hivatalosan harmadik világbeli országokba exportáltak. Svájcon keresztül a szállítmányok illegálisan az USA-ba kerültek. A logisztikát és a védelmet a magyar katonai hírszerzés (MNVK II.) biztosította: ők szervezték a kapcsolatot a Los Angeles-i magyar emigráns maffiával és Pablo Escobar jobbkezével, Carlos Lehderrel. A bevételt részben aztán részben Magyarországon fektették be – ebből épülhettek a 70-80-as évek luxusszállodái is. Az üzlet volumene évente több tonna metakvalon volt, értéke több milliárd dollárban mérhető.
Miért éppen a magyar hírszerzés?
A szocialista titkosszolgálatoknak szükségük volt keményvaluta-bevételre, amit a fegyverkereskedelem mellett a drogüzlet biztosított. A katonai hírszerzésnek már megvoltak a csatornái Nyugatra (diplomata-útlevelek, fedőcégek), és a Chinoin fejlett gyógyszeripara tökéletes alapot adott. Az együttműködés a kolumbiai Medellín-kartellel a hidegháborús „ellenségem ellensége” logikán alapult: az USA gyengítése mindkét oldal érdeke volt.
Az amerikai opioidválság és a Quaalude
Bár a mai opioidválság (fentanil, oxikodon, heroin) a 2010-es évektől számít járványnak, a hetvenes-nyolcvanas évek Quaalude-őrülete az USA egyik első, országos szintű szintetikusdrog-hulláma volt. A magyar szállítmányok is hozzájárultak ahhoz, hogy a szer milliók számára elérhetővé váljon, és előkészítették a talajt a későbbi, még halálosabb opioid-krízishez.