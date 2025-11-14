Súlyos veszélynek vannak kitéve a fiatalok: ha nem találunk megoldást, összeomlik a társadalom

„Durva dolgok lesznek” – Sebestyén Balázs is reagált a celebvilág drogbotrányára
A műsorkészítők szerint a drograzzia vélhetően végig fog söpörni a hírességek között.
A cél, hogy a politikai döntéshozók, a közéleti szereplők és a kutatók közösen dolgozzanak a megoldáson.
Miközben a világ figyelmét leginkább a gazdasági bizonytalanság és a geopolitikai feszültségek kötik le, egy kevésbé látványos, ám annál pusztítóbb válság is mélyül: a kábítószer-probléma – fogalmaz az MCC közleménye.
A drogok terjedése világszerte súlyos társadalmi és egészségügyi következményekkel jár, különösen a fiatal generációk körében.
Erre a globális kihívásra keresnek választ a szakemberek november 17–19. között Budapesten, a Mathias Corvinus Collegium által szervezett nemzetközi csúcstalálkozón.
Az évente két alkalommal megrendezett MCC Budapest Summit célja, hogy politikai döntéshozókat, közéleti vezetőket és meghatározó kutatókat ültessen egy asztalhoz olyan kérdésekben, amelyek hosszú távon alakítják a társadalmak jövőjét.
Az idei konferencia fókuszában a drogpolitika áll, amely az elmúlt évtizedekben világszerte egyre sürgetőbb problémává vált. Noha több ország a dekriminalizáció felé nyitott, a függőség és a droghasználat káros hatásai továbbra is súlyos terhet jelentenek.
Ezt is ajánljuk a témában
A műsorkészítők szerint a drograzzia vélhetően végig fog söpörni a hírességek között.
A háromnapos eseményt Dr. Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke és Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos nyitja meg. A világ minden tájáról érkeznek előadók, köztük Alex Berenson, a The New York Times egykori újságírója, Kevin Sabet, a Fehér Ház korábbi tanácsadója, valamint Martin Verrier, Argentína biztonsági minisztériumának államtitkára. A hazai szakértőket többek között Dr. Marsai Viktor és Kálnoky Boris képviseli.
A budapesti csúcstalálkozó célja, hogy a „drogok elleni háború” eddigi tapasztalatait összegezve új irányokat jelöljön ki.
A szervezők reményei szerint a tanácskozás hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetközi közösség ismét valódi, hosszú távú megoldásokat keressen egy olyan válságra, amely csendben, de következetesen rombolja a társadalmak szövetét.
Nyitókép: JOAQUIN SARMIENTO / AFP
***