drog MCC Budapest

Súlyos veszélynek vannak kitéve a fiatalok: ha nem találunk megoldást, összeomlik a társadalom

2025. november 14. 09:35

A cél, hogy a politikai döntéshozók, a közéleti szereplők és a kutatók közösen dolgozzanak a megoldáson.

2025. november 14. 09:35
null

Miközben a világ figyelmét leginkább a gazdasági bizonytalanság és a geopolitikai feszültségek kötik le, egy kevésbé látványos, ám annál pusztítóbb válság is mélyül: a kábítószer-probléma – fogalmaz az MCC közleménye.

A drogok terjedése világszerte súlyos társadalmi és egészségügyi következményekkel jár, különösen a fiatal generációk körében.

Erre a globális kihívásra keresnek választ a szakemberek november 17–19. között Budapesten, a Mathias Corvinus Collegium által szervezett nemzetközi csúcstalálkozón.

Az évente két alkalommal megrendezett MCC Budapest Summit célja, hogy politikai döntéshozókat, közéleti vezetőket és meghatározó kutatókat ültessen egy asztalhoz olyan kérdésekben, amelyek hosszú távon alakítják a társadalmak jövőjét.

Az idei konferencia fókuszában a drogpolitika áll, amely az elmúlt évtizedekben világszerte egyre sürgetőbb problémává vált. Noha több ország a dekriminalizáció felé nyitott, a függőség és a droghasználat káros hatásai továbbra is súlyos terhet jelentenek.

A háromnapos eseményt Dr. Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke és Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos nyitja meg. A világ minden tájáról érkeznek előadók, köztük Alex Berenson, a The New York Times egykori újságírója, Kevin Sabet, a Fehér Ház korábbi tanácsadója, valamint Martin Verrier, Argentína biztonsági minisztériumának államtitkára. A hazai szakértőket többek között Dr. Marsai Viktor és Kálnoky Boris képviseli.

A budapesti csúcstalálkozó célja, hogy a „drogok elleni háború” eddigi tapasztalatait összegezve új irányokat jelöljön ki.

A szervezők reményei szerint a tanácskozás hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetközi közösség ismét valódi, hosszú távú megoldásokat keressen egy olyan válságra, amely csendben, de következetesen rombolja a társadalmak szövetét.

Nyitókép: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

egyszeri
2025. november 14. 11:57
Fenti kép: Tiszta Amerika!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 14. 11:48
200 éve is kimaradt egy-egy generáció a kanyaró, diftéria, és egyéb gyermekkori járványok miatt, hát most majd a kristály- és herbáljárványok miatt fog.
Válasz erre
1
0
satrafa-2
2025. november 14. 11:21
Emlékszik még valaki arra a névre, hogy Duterte? Szívesen látnánk egy-két intézkedését itthon is...
Válasz erre
1
0
Gubbio
•••
2025. november 14. 11:06 Szerkesztve
Csak akarat kell hozzá. Példa: El Salvador, Bukele elnök A büntetést azokkal kell kezdeni, akik védelmükbe veszik a drogfogyasztást. Ott ülnek az emberjogi bizottságokban, Brüsszelben, a liberális pártokban. Egyébként éppen ők azok, akik nem drogoznak. Vajon miért?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!