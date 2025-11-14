Súlyos veszélynek vannak kitéve a fiatalok: ha nem találunk megoldást, összeomlik a társadalom

Miközben a világ figyelmét leginkább a gazdasági bizonytalanság és a geopolitikai feszültségek kötik le, egy kevésbé látványos, ám annál pusztítóbb válság is mélyül: a kábítószer-probléma – fogalmaz az MCC közleménye.

A drogok terjedése világszerte súlyos társadalmi és egészségügyi következményekkel jár, különösen a fiatal generációk körében.

Erre a globális kihívásra keresnek választ a szakemberek november 17–19. között Budapesten, a Mathias Corvinus Collegium által szervezett nemzetközi csúcstalálkozón.

Az évente két alkalommal megrendezett MCC Budapest Summit célja, hogy politikai döntéshozókat, közéleti vezetőket és meghatározó kutatókat ültessen egy asztalhoz olyan kérdésekben, amelyek hosszú távon alakítják a társadalmak jövőjét.

Az idei konferencia fókuszában a drogpolitika áll, amely az elmúlt évtizedekben világszerte egyre sürgetőbb problémává vált. Noha több ország a dekriminalizáció felé nyitott, a függőség és a droghasználat káros hatásai továbbra is súlyos terhet jelentenek.