Veszélybe került Magyarország energiabiztonsága, egy jól működő gépezetet megbontottak, egyre nagyobb a baj a németeknél

Riadó: veszélybe került Magyarország energiabiztonsága – az Európai Bizottság kezében a döntés
Technikai okokra hivatkoznak.
A Mol és szlovák leányvállalata, a Slovnaft az Európai Bizottsághoz fordult, mert szerintük a horvát JANAF egyoldalúan módosította szerződésüket, és ezzel veszélyezteti a nem orosz eredetű kőolaj ellátását Magyarországon és Szlovákiában – írja a Reuters.
A Mol állítása szerint a JANAF csak akkor szállítja le a már megvásárolt olajat, ha további mennyiségeket is vásárolnak „technikai” okokra hivatkozva – ez azonban nincs benne a szerződésben.
A JANAF visszautasítja a vádakat, hangsúlyozva, hogy minden szállítás megfelel az egyezménynek és üzleti gyakorlatnak, ugyanakkor elvárják, hogy a Mol növelje kapacitáskihasználását. Horvátországban egyébként kiverte a biztosítékot, hogy Donald Trump döntése értelmében Magyarországot nem érintik az amerikai szankciók.
Napok teltek el, de a hazai sportközeg azóta is csak próbál magához térni a vasárnapi sokkból a sorsdöntő világbajnoki selejtezőn elszenvedett vereség után. Mint ismert, a mesterhármasig jutó Troy Parrott repítette Írország egy 96. perces drámai góllal győzte le, s ütötte el a kétszer is vezető magyar labdarúgó-válogatottat a pótselejtezőtől a Puskás Arénában, így újabb vb-álom tört össze, ráadásul hazai közönség előtt.
Az Írország elleni kudarc azért is különösen letaglózó, mert a nemzeti együttes a mérkőzés során szinte végig ellenfele fölé nőtt:
Nem túlzás tehát kijelenteni, egy felesleges tizenegyest leszámítva nyolcvan percen át uralta a sorsdöntő összecsapást.
Az összkép alapján egyáltalán nem volt előjele a drámai végjátéknak, ám az utolsó negyedórára beszorultunk, az írek pedig végül két beívelés után annak ellenére sikeresen érvényesítették utálatos stílusukat, hogy mindenki, a játékosok, a stáb és a szurkolók is pontosan tudták, hogy mi várható, mi az egyetlen igazi fegyverük. Mégsem sikerült kivédekezni – ugyanúgy, ahogy dublini „odavágón” sem (bár akkor legalább lehetett azt mondani, hogy a második félidő nagy részét emberhátrányban játszottuk le). Annak megfejtésére, hogy ennek vajon mi lehetett az oka, a mögöttes pszichológiája, a válogatott egykori oszlopát, Juhász Rolandot hívtuk segítségül, aki kiválóan fejelő középhátvédként számos alkalommal találkozott hasonló stílust képviselő ellenfelekkel.
Egy olyan góllal vertek meg minket az utolsó utáni pillanatban, amire pontosan tudta a csapat is, Marco Rossi is, hogy lehet számítani: felívelik, lefejelik, lepattan, berúgják… Annak a fajta fizikális focinak, amit az írek játszanak, sajnos az iskolapéldája ez a találat”
– szögezte le az Anderlecht és a Videoton egykori kiválósága.
Juhász Roland szerint nem Mocsi Attilára kell ráhúzni a vizes lepedőt.
A kínai exportkorlátozások és az olcsó kínai verseny erős aggodalmat keltenek az európai, különösen a német iparban – írja a The Economist.
Sutter Bert, a német gyártók szövetségének vezetője szerint
Európa nincs felkészülve erre a „hiperversenyre”.
A cikk rámutat, hogy Németország kereskedelmi hiánya Kínával rekordot döntött, miközben magyarországi szereplők – köztük Orbán Viktor miniszterelnök – továbbra is támogatják a kínai befektetéseket, 2023-ban Magyarország kapta az EU-n belüli kínai beruházások 44 százalékát.
