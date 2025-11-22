Veszélybe került Magyarország energiabiztonsága, egy jól működő gépezetet megbontottak, egyre nagyobb a baj a németeknél

A Mol és szlovák leányvállalata, a Slovnaft az Európai Bizottsághoz fordult, mert szerintük a horvát JANAF egyoldalúan módosította szerződésüket, és ezzel veszélyezteti a nem orosz eredetű kőolaj ellátását Magyarországon és Szlovákiában – írja a Reuters.

A Mol állítása szerint a JANAF csak akkor szállítja le a már megvásárolt olajat, ha további mennyiségeket is vásárolnak „technikai” okokra hivatkozva – ez azonban nincs benne a szerződésben.