Silent Hill még a sárkánygömböket és focilabdákat is elfedi a köddel, amin csak Zelda fénye ragyog át

Noha Link elsődleges eszközeit is megszerezzük a lopakodással és leginkább logikai feladatokkal teli kaland során, az Echoes of Wisdomban nem a harcon van a hangsúly, hanem a fejtörőkön, ami mellett még némi smoothie elkészítésére is van lehetőségünk. A látvány a 2019-es Link’s Awakeningre hasonlít, ahogy a hangulat is, bár a 7 esztendős Nintendo Switch sajnos egyre nehezebben bírja a megerőltetőbb megoldásokat, ami már egy ilyen visszafogottabb játéknál is szembetűnő. Az új Zelda ettől függetlenül remek epizód, különleges darab a sorozatban, aminek a rajongók kifejezetten örülhetnek.