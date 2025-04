Cristiano Ronaldo videón verekszik, miközben kigyulladt a szállodája (VIDEÓ)

Az Al-Nasszr ötszörös aranylabdás portugál játékosa, Cristiano Ronaldo nemrég bejelentette közösségi oldalán, hogy szerepelni fog egy verekedős videójátékban. Az Origo szúrta ki, hogy a 40 éves támadó most az Instagramon egy videót is megosztott arról, hogyan fog kinézni a játékban, illetve láthatjuk verekedni is a karakterét.

A Fatal Fury: City of the Wolves című játék április 24-én jelenik meg Play Station 4-re és 5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re.

Persze Ronaldo élete nemcsak játék és szórakozás, a hírek szerint ugyanis a hétvégén tűz ütött ki a marrakesi, Pestana CR7 nevű szállodájában. A Sportal a Morocco World News alapján arról számolt be, hogy a kisebb tüzet a személyzet és a gyorsan kiérő tűzoltók eloltották, a tűz nem terjedt tovább. A szállodát mindeközben kiüríteni sem kellett.

#Maroc 🇲🇦 - Un début d’incendie s’est déclaré ce samedi 5 avril dans l’une des chambres de l’hôtel Pestana CR7 Marrakech. Grâce à l’excellente réactivité des équipes sur place et à l’intervention rapide des secours, le feu a été immédiatement maîtrisé, apprend-on du groupe… pic.twitter.com/cXreEO8jH7 — Morocco News 🇲🇦 (@Moroccolitik) April 6, 2025

A 2022-ben megnyitott szálloda azóta zavartalanul üzemel.

Fotó: Fayez Nureldine / AFP