Az önzetlenség döntőt ért – alig kezdődött el az idény, de Cristiano Ronaldo máris kupát nyerhet (VIDEÓ)

Ezen a héten Hongkongban rendezik meg a négycsapatos szaúdi Szuperkupát, melynek első elődöntőjét a többek között

Cristiano Ronaldóval,

Sadio Manéval,

Joao Félixszel és

Kingsley Comannal

felálló Al-Nasszr játszotta a Karim Benzemát és N’Golo Kantét is soraiban tudó Al-Ittihaddal.

A tizedik percben Mané góljával CR-ék szerezték meg a vezetést (1–0), de a bajnoki címvédő nem sokkal később Steven Bergwijn révén egyenlített (1–1). A 25. percben fordulópontjához érkezett a mérkőzés, Manét kiállította a játékvezető, amiért beletalpalt az ellenfél kapusának hasába.

🔴 Carton Rouge pour Sadio Mané ! 😕 pic.twitter.com/i4pCADMviR — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 19, 2025

Innentől az Al-Nasszr emberhátrányban futballozott, ennek ellenére megnyerte a meccset, köszönhetően Ronaldo önzetlenségének. A 61. percben az ötszörös aranylabdás portugál szupersztár egyedül vezethette rá a labdát az ellenfél kapusára, de nem maga akarta befejezni az akciót, hanem a még nála is jobb helyzetben érkező honfitársa, a nyáron szerződtetett Joao Félix elé gurított, aki hat méterről az üres kapuba passzolt. A gólt először nem adták meg, de miután kiderült, hogy Ronaldo nem lesről indult, a találatot érvényesnek minősítették.

🚨🇸🇦 GOAL | Al Nassr 2-1 Al Ittihad | Joao Felix



JOAO FELIX GIVES AL NASSR THE LEAD! CRISTIANO RONALDO WITH THE ASSIST!pic.twitter.com/OGnzaCgRX1 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 19, 2025

Ezt követően Benzemáéknak – a hosszabbítással együtt – több mint fél órájuk volt még egyenlíteni, de nem éltek a létszámfölényükkel, így vereséget szenvedtek.

A másik ágon a szaúdi Király-kupa előző kiírásának döntőse, az Al-Kadiszija és a liga ötödik helyezettje, az Al-Ahli vívja az elődöntőt. A címvédő Al-Hilal a bajnokság ezüstérmeseként szintén ott lehetett volna a tornán, de nem vállalta a szereplést. A döntőt szombaton rendezik.

Ha az Al-Nasszr nyeri a finálét, akkor Cristiano Ronaldo a második trófeáját szerezné meg a szaúdi klubbal (előzőleg az Arab Klubok Bajnokok Kupáját hódították el 2023-ban).