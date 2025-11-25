Megkérdezték Kubatov Gábort, ki lehet példakép a Fradi-játékosok számára – ezt válaszolta

Ez látni kell: Cristiano Ronaldo 40 évesen lőtte meg élete gólját (VIDEÓ)
Elképesztő ollózás.
Az FTC elnöke igazi sportági legendákat választott inspirációul. Kubatov Gábor a futballtörténelem egyik legnagyobbját bekeretezve elhozná Budapestre, de egy másik labdazsonglőr hozzáállása is nagy hatással volt rá.
A Ferencváros elnökének, Kubatov Gábornak feltették a nagy kérdést, hogy kit tart példaképnek a futball világában, ki az, akitől tanulna akár a Fradi esetében is. Az FTC első embere gondolkodás nélkül rávágta Cristiano Ronaldo nevét, ami nem is csoda: a kortalan világklasszis továbbra sem lassít, 40 évesen épp a napokban lőtte meg szenzációs pályafutása egyik leglátványosabb gólját egy szemet gyönyörködtető ollózós találat formájában.
Kubatov elmondta, ha tehetné,
bekeretezné Ronaldót és elhozná mutogatni a játékosoknak,
annyira „tiszta logikája van abban, hogy mindent meg kell tennie azért, hogy hibátlan fizikai és koncentrációs állapotban legyen.” A másik nagy inspirációt nem a futball, hanem egy másik labdasport világából merítette a néhai Kobe Bryant révén, a tragikus helikopterbalesetben elhunyt kosárlabdaikonnak egy olimpiás anekdotáját emlegette fel, amikor hajnali fél ötkor ébresztette fel az edzőjét gyakorolni.
