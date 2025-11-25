Ft
Kubatov Gábor Cristiano Ronaldo Ferencváros Kobe Bryant FTC

Megkérdezték Kubatov Gábort, ki lehet példakép a Fradi-játékosok számára – ezt válaszolta

2025. november 25. 18:07

Az FTC elnöke igazi sportági legendákat választott inspirációul. Kubatov Gábor a futballtörténelem egyik legnagyobbját bekeretezve elhozná Budapestre, de egy másik labdazsonglőr hozzáállása is nagy hatással volt rá.

2025. november 25. 18:07
null

A Ferencváros elnökének, Kubatov Gábornak feltették a nagy kérdést, hogy kit tart példaképnek a futball világában, ki az, akitől tanulna akár a Fradi esetében is. Az FTC első embere gondolkodás nélkül rávágta Cristiano Ronaldo nevét, ami nem is csoda: a kortalan világklasszis továbbra sem lassít, 40 évesen épp a napokban lőtte meg szenzációs pályafutása egyik leglátványosabb gólját egy szemet gyönyörködtető ollózós találat formájában. 

RONALDO, Cristiano; SZOBOSZLAI Dominik Kubatov
Inspiráló példaképek egymás között: Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo – utóbbit „bekeretezné” Kubatov Gábor (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt is ajánljuk a témában

Kubatov Gábort két igazi sportági ikon inspirálta

Kubatov elmondta, ha tehetné, 

bekeretezné Ronaldót és elhozná mutogatni a játékosoknak, 

annyira „tiszta logikája van abban, hogy mindent meg kell tennie azért, hogy hibátlan fizikai és koncentrációs állapotban legyen.” A másik nagy inspirációt nem a futball, hanem egy másik labdasport világából merítette a néhai Kobe Bryant révén, a tragikus helikopterbalesetben elhunyt kosárlabdaikonnak egy olimpiás anekdotáját emlegette fel, amikor hajnali fél ötkor ébresztette fel az edzőjét gyakorolni. 

@kubatovgabor

Az alázat és a kitartás a siker legfontosabb összetevői!

♬ eredeti hang – Kubatov Gábor - Kubatov Gábor

(Nyitókép: Bruzák Noémi)

