Megkérdezték Kubatov Gábort, ki lehet példakép a Fradi-játékosok számára – ezt válaszolta

Kubatov elmondta, ha tehetné,

bekeretezné Ronaldót és elhozná mutogatni a játékosoknak,

annyira „tiszta logikája van abban, hogy mindent meg kell tennie azért, hogy hibátlan fizikai és koncentrációs állapotban legyen.” A másik nagy inspirációt nem a futball, hanem egy másik labdasport világából merítette a néhai Kobe Bryant révén, a tragikus helikopterbalesetben elhunyt kosárlabdaikonnak egy olimpiás anekdotáját emlegette fel, amikor hajnali fél ötkor ébresztette fel az edzőjét gyakorolni.

(Nyitókép: Bruzák Noémi)