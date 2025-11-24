Ft
al-Naszr Cristiano Ronaldo Real Madrid

Ez látni kell: Cristiano Ronaldo 40 évesen lőtte meg élete gólját (VIDEÓ)

2025. november 24. 13:02

Pályafutása egyik, ha nem a legnagyobb gólját lőtte meg vasárnap este a portugál világsztár. Cristiano Ronaldo parádés gólt ollózott az Al-Naszr bajnokikán.

2025. november 24. 13:02
Az Al-Naszr 4–1-re győzte le otthon az Al-Halidzs csapatát a szaúdi ligában. A hazai csapatban természetesen a pályán volt az ötszörös aranylabdás világsztár, Cristiano Ronaldo is, aki ráadásul pazar góllal állította be a végeredményt.

Ronaldo
Ronaldo ünnepli a gólját. Fotó: Fayez NURELDINE / AFP

Már a mérkőzés utolsó pillanataiban, a 96. percben jártunk, amikor Ronaldo egy védő szorításában, 12 méterről óriási gólt ollózott a jobb felső sarokba – ez volt a támadó 10. találata ebben az idényben.

Ronaldo lőtt már hasonlót

Mint az NSO felhívta rá a figyelmet, Ronaldo szerzett már korábban hasonló gólt, még 2018-ban a Real Madrid játékosaként a Juventus elleni negyeddöntőben a Bajnokok Ligájában.

Az Al-Naszrben egyébként Ronaldo mellett Joao Félix és Sadio Mané is betalált – komoly névsor.

Nyitókép: Fayez NURELDINE / AFP

Locomotive
2025. november 24. 13:36
Mondjuk a csávó megdolgozik a pénzéért, ez kétségtelen.
