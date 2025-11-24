Ez látni kell: Cristiano Ronaldo 40 évesen lőtte meg élete gólját (VIDEÓ)

Ronaldo lőtt már hasonlót

Mint az NSO felhívta rá a figyelmet, Ronaldo szerzett már korábban hasonló gólt, még 2018-ban a Real Madrid játékosaként a Juventus elleni negyeddöntőben a Bajnokok Ligájában.

Az Al-Naszrben egyébként Ronaldo mellett Joao Félix és Sadio Mané is betalált – komoly névsor.

Nyitókép: Fayez NURELDINE / AFP