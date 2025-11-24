Ez látni kell: Cristiano Ronaldo 40 évesen lőtte meg élete gólját (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik elárulta, mi történt Cristiano Ronaldo mezével

Pályafutása egyik, ha nem a legnagyobb gólját lőtte meg vasárnap este a portugál világsztár. Cristiano Ronaldo parádés gólt ollózott az Al-Naszr bajnokikán.
Az Al-Naszr 4–1-re győzte le otthon az Al-Halidzs csapatát a szaúdi ligában. A hazai csapatban természetesen a pályán volt az ötszörös aranylabdás világsztár, Cristiano Ronaldo is, aki ráadásul pazar góllal állította be a végeredményt.
Már a mérkőzés utolsó pillanataiban, a 96. percben jártunk, amikor Ronaldo egy védő szorításában, 12 méterről óriási gólt ollózott a jobb felső sarokba – ez volt a támadó 10. találata ebben az idényben.
Mint az NSO felhívta rá a figyelmet, Ronaldo szerzett már korábban hasonló gólt, még 2018-ban a Real Madrid játékosaként a Juventus elleni negyeddöntőben a Bajnokok Ligájában.
Az Al-Naszrben egyébként Ronaldo mellett Joao Félix és Sadio Mané is betalált – komoly névsor.
Nyitókép: Fayez NURELDINE / AFP