Szerepjáték LMBTQ tartalom nélkül: ilyet is lehet? (VIDEÓ)

Avowed: a szerepjátékok királyai visszatértek

Jól bizony. Mert akár belső, akár külső nézetből játsszuk a kalandot, az kimondottan élvezetes az összes klisé és jó bejáratott elem ellenére. Nagy újdonságoktól ugyan nem kell félni, de én hiszek abban, hogy nem is minden esetben szükséges az újító szándék, ha pedig valami kifejezetten egyben van és szórakoztató, akkor időnként az is elég. Márpedig az Obsidian általában kifejezetten minőségi és szórakoztató játékokat készít.

Legyen szó akár a Neverwinter Nights 2-ről vagy éppen a Pillars of Eternity első részéről, ami 2012-ben az egymillió dolláros célt 24 óra alatt teljesítette Kickstarteren, sőt végül négymillióig is elment, ezzel akkoriban a legtöbb támogatással rendelkező videójátékká válva.

A sort pedig bőven lehet folytatni olyanokkal, mint a Fallout: New Vegas, a Dungeon Siege III, a South Park: The Stick of Truth, az The Outer Worlds vagy éppen a Pentiment. Az Avowed azonban a stúdió első nagy játéka, mióta az Xbox Game Studios felvásárolta a fejlesztőket, így ezúttal talán nagyobb teher is nehezedett a vállukra. Az elvárásoknak viszont szerintem sikerült megfelelni.

Avowed

A csapat új szerepjátékának legnagyobb hibája a sok kiszámítható és jól ismert elem. Ezen felül viszont rengeteg pozitívumot lehet róla mondani. A kalandozás, a felfedezés és a harc kimondottan élvezetes, és igazából minden sarkon belefutunk valami kihívásba. Vagy egy nem játékos karakter (NPC) ad nekünk plusz feladatot, vagy egy ellenséges frakcióval futunk össze – esetleg többel, akik egymással is megküzdenek –, vagy valamiféle ügyességi-logikai felfedezéssel találhatunk ritka kincseket.

Közben fejlesztjük a karaktereket, számos vonalon erősítve őket, egyre nagyobb védelmet és támadási értéket biztosító felszerelést adva a kezükbe.

Ráadásul a különböző varázslatokat és támadási módokat még kombinálhatjuk is, aminek köszönhetően egy jeges fagyasztás után az éppen megkínált delikvens nem biztos, hogy örül a kétkezes kalapács csapásának. De társainknak is adhatunk ki parancsokat, akik egyébként is igyekeznek kivenni a részüket a harcokból, közben meg-megvédve irhánkat. Nem mondom, hogy ők a videójáték-történelem legjobb harcosai és legélesebb kései a fiókban, de azért teszik a dolgukat.