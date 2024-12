Így repülhetjük körbe Magyarországot és a világot valós időben

Ezzel szemben viszont elég látványos formában repülhetünk el jóformán bármivel, bárhonnan és bárhova, ami mindenképpen komoly élmény. PC-n és Xboxon, klaviatúrával vagy kontrollerrel (vagy profibb eszközökkel, mintha csak a pilótafülkében ülnénk), monitoron vagy hatalmas TV-n. Nem mellesleg a S.T.A.L.K.E.R. 2 mellett így év végére még befutott egy izgalmas játék a sokak által feleslegesen lesajnált Xboxra, ahol a Game Pass-előfizetéssel egyből neki lehet állni Flight Simulatornak is.

Ez önmagáért beszél, ahogy az élmény is, ami legalább kilencven százalékos, vagy inkább feletti, de abban is biztos vagyok, hogy X év múlva lesz ez még jobb is.