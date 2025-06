De kezdjük talán azzal, hogy egyesek szerint Bécs a legélhetőbb város a világon. Most épp azért, mert ott (is) lehetett Pride. Bár zárójelben jegyezzük meg, hogy aki ott él, ott kell megoldania a lakhatását, állnia reggeli dugóban, orvoshoz menni, dolgozni napi szinten, az nem fog ilyen dübörgő kijelentéseket tenni, hogy a »legélhetőbb«. Ő simán csak él benne, és ilyenkor már a Pride akár bosszantó is lehet. Mint egy hídfoglalás csúcsidőben. Zárójel bezárva.

De most a Pride miatt főleg nagyon szabad és élhető Bécs. És nagyon szabad a Nyugat. Egyesek szerint legalábbis. Mármint nekik, nem azoknak a családoknak, akik nem akarják, hogy a gyerekeik ezt lássák. Ezek a családok nem számítanak. Közben mi pedig itt a mucsai Magyarországon elképesztően maradiak vagyunk, unalmasak, »party pooperek«, és főleg be vagyunk gyepesedve. Állítólag. Mert mi jobban szeretünk nádfedeles házak tornácán borozni, meg a gyerekeinkkel kirándulni. Hát így áll a dolog.