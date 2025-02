Kiderült: ezt gondolják a csehek a magyarokról – megmaradt a középkori tüske (VIDEÓ)

Ha pedig csiszolás és egyszerűsítés, akkor a harcrendszert is meg kell említeni. A közelharc továbbra sem könnyű, rá kell érezni, de a korábbi 5 helyett már csak 4 irányból támadva, a letisztultabb mozgásakciókkal élve azért egyszerűbb a védekezés és a harc is, noha nekem még mindig nem a szívem csücske. Sőt, ezt tartom a játék leggyengébb pontjának, noha kétségkívül sikerült szimulálni a közelharcot. Azt pedig, hogy mit teszünk és mivel ütjük el az időt, senki sem szabja meg. Akár a kocsmában is tölthetjük napjainkat, de védelmező hősnek és a környéket kizsákmányoló rablónak is állhatunk.

A lényeg, hogy mindegyik választásnak megvan a következménye, ahogy befolyásolónak szánt válaszainknak, a népek pedig megjegyzik tetteinket, ahogy azt is, ha lazán kezeljük a személyes higiéniát.

A Kingdom Come: Deliverance 2 tényleg a személyes döntések játéka, így a kapcsolatok terén is mi szabjuk meg, hogy milyen irányba tart a karakter – figyelem, Daniel Vávra azonban továbbra sem a progresszív diverzitást tartja fontosnak! Egyébként meg 20-40 óra alatt az ember itt még mindig csak a felszínt kapargatja, nem jut el a játék igazi mélységéig, amit egyfelől meghálál, aki erre vágyik, másfelől pont ez a középkor-szimulátor legnagyobb hátránya is.