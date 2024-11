Mario & Luigi: ilyen a társas magány

Mario & Luigi: Brothership

Társas magány

Azt gondolnánk amúgy, hogy annyi kooperatív játékot, sőt annyi, a Switchre megjelent kooperatív játékot követően a legújabb Mario & Luigi-epizód is ezt a vonalat követi, miközben némi fejlődést láthatunk a DS- és 3DS-epizódok után. De nem is lenne Nintendo a Nintendo, ha egyszerre több lépésben indulna meg a fejlődés útján. A japánok ugyanis nagyon ragaszkodnak a hagyományokhoz, még olyan helyzetekben is, mikor ez ellentmond az ész érveknek.

Ebben az esetben például hiába adja magát a cím, melyhez igazodva a testvérpárt akár ketten is lehetne irányítani, legalább offline, ketten a kanapén ülve, erre sajnos esély sincs.

Tudom, így lett kitalálva a játékmenet, vagyis egy játékos irányítja a kontrollerrel (meglehetősen egyszerű és jól követhető módon) a testvérpárt, akár így megoldva különböző, nem túl nehéz logikai feladványokat. De olyan nemzetközi sikerek után, mint az It Takes Two és az Unravel 2, valamiért azt gondolná az ember, hogy a kiadó nemcsak tanul a korábbi hibákból, de ki is javítja azokat. Márpedig a Mario & Luigi-játékok eddig egyértelműen nem a műfaj csúcsát jelentették.