Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
BYD Magyarország Great Wall Motor Románia

Offenzívában a románok: most egy kínai autógyárat rabolnának el Magyarországtól

2025. december 02. 22:26

Élesedik a verseny az újabb gigaberuházásért.

2025. december 02. 22:26
null

A kínai Great Wall Motor (GWM) évek óta keresi a megfelelő helyszínt első nagy európai autógyárához, és Magyarország – különösen Pécs – sokáig a legesélyesebbnek tűnt. Az utóbbi hónapokban azonban Románia most elhappolná a beruházást Magyarország elől – írja a Világgazdaság.

A GWM célja, hogy 2029-re évente 300 000 autót termelő európai gyárral rendelkezzen. A beruházás mérete miatt a telek- és építési engedélyeket legkésőbb 2026-ban meg kell szerezni, mert maga az építkezés körülbelül két évig, a termelés felfuttatása pedig további egy évig tart – írta a román Profit.ro.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Kiket zártak ki eddig a kínaiak?

A vállalat több országot már kizárt a lehetséges helyszínek közül:

  • Németország túl drága munkaerő és az EU–kínai vámháborúban tanúsított magatartása miatt esélytelen.
  • Korábban Törökország tűnt favoritnak (földrajzi elhelyezkedés, vámunió az EU-val), de egyelőre nem történt előrelépés.
  • Bulgáriában már volt egy kisebb GWM-gyár, de a vállalat nem tudta ott kihasználni a költségelőnyöket – a visszatérés viszont nem kizárt.

A Profit.ro szerint Magyarország továbbra is erős jelölt (ahogy a BYD is végül nálunk döntött), de Románia is egyre nagyobb érdeklődést mutat a beruházás iránt. A hírek szerint a román kormány és a GWM között már zajlanak a tárgyalások.

A kínaiak egy 3 millió eurós beruházást helyeztek kilátásba, amelyben kulcsfontosságú alumínium autóipari alkatrészeket gyártanának, valószínűleg Temesváron.

Ezt is ajánljuk a témában

Európai offenzíva

A GWM novemberben jelentette be, hogy 2026-tól hét új modellt dob piacra Európában. Az első az Ora 5 nevű kompakt elektromos SUV lesz, amely jövő év első felében érkezik az öreg kontinensre. A vállalat az elektromos autók mellett továbbra is kínál benzinmotoros és hibrid modelleket is, így rugalmasabban tud alkalmazkodni a különböző európai piacok igényeihez.

Nemzetközi terjeszkedésben a GWM már most előrébb jár, mint a BYD Novemberben a GWM újabb exportrekordot döntött: 57 309 autót adott el külföldön, ami a teljes (133 216 darabos) havi eladásának 43 százaléka. Ezzel szemben a BYD novemberben 131 935 külföldi eladást könyvelhetett el, ami 27,5 százalékos exportarányt jelent.

Nyitókép forrása: STR / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Almassy
2025. december 02. 23:22
Mindegy hogy rakják össze, de mindig Dacia lesz belőle.
Válasz erre
0
0
citromosParizer
2025. december 02. 22:33
mivel a románok csődben vannak, éhbérért is fognak dolgozni. és még a környezetvédelmi szabályok alól is kapnak kivételt, szóval akár lehet esélyük.... de ki venne egy szőrös kerekű autót? :D
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!