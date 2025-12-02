Offenzívában a románok: most egy kínai autógyárat rabolnának el Magyarországtól

Segélykiáltás érkezett Romániából: ha minden így folytatódik, szinte teljesen kiürül az ország
Komoly bajban vannak a románok.
Élesedik a verseny az újabb gigaberuházásért.
A kínai Great Wall Motor (GWM) évek óta keresi a megfelelő helyszínt első nagy európai autógyárához, és Magyarország – különösen Pécs – sokáig a legesélyesebbnek tűnt. Az utóbbi hónapokban azonban Románia most elhappolná a beruházást Magyarország elől – írja a Világgazdaság.
A GWM célja, hogy 2029-re évente 300 000 autót termelő európai gyárral rendelkezzen. A beruházás mérete miatt a telek- és építési engedélyeket legkésőbb 2026-ban meg kell szerezni, mert maga az építkezés körülbelül két évig, a termelés felfuttatása pedig további egy évig tart – írta a román Profit.ro.
A vállalat több országot már kizárt a lehetséges helyszínek közül:
A Profit.ro szerint Magyarország továbbra is erős jelölt (ahogy a BYD is végül nálunk döntött), de Románia is egyre nagyobb érdeklődést mutat a beruházás iránt. A hírek szerint a román kormány és a GWM között már zajlanak a tárgyalások.
A kínaiak egy 3 millió eurós beruházást helyeztek kilátásba, amelyben kulcsfontosságú alumínium autóipari alkatrészeket gyártanának, valószínűleg Temesváron.
A GWM novemberben jelentette be, hogy 2026-tól hét új modellt dob piacra Európában. Az első az Ora 5 nevű kompakt elektromos SUV lesz, amely jövő év első felében érkezik az öreg kontinensre. A vállalat az elektromos autók mellett továbbra is kínál benzinmotoros és hibrid modelleket is, így rugalmasabban tud alkalmazkodni a különböző európai piacok igényeihez.
Nemzetközi terjeszkedésben a GWM már most előrébb jár, mint a BYD Novemberben a GWM újabb exportrekordot döntött: 57 309 autót adott el külföldön, ami a teljes (133 216 darabos) havi eladásának 43 százaléka. Ezzel szemben a BYD novemberben 131 935 külföldi eladást könyvelhetett el, ami 27,5 százalékos exportarányt jelent.
Nyitókép forrása: STR / AFP
A Célpont bemutatja, hogyan úsztuk meg azt, amibe Bulgária és Románia éppen belerokkan.
