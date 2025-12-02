Offenzívában a románok: most egy kínai autógyárat rabolnának el Magyarországtól

A kínai Great Wall Motor (GWM) évek óta keresi a megfelelő helyszínt első nagy európai autógyárához, és Magyarország – különösen Pécs – sokáig a legesélyesebbnek tűnt. Az utóbbi hónapokban azonban Románia most elhappolná a beruházást Magyarország elől – írja a Világgazdaság.

A GWM célja, hogy 2029-re évente 300 000 autót termelő európai gyárral rendelkezzen. A beruházás mérete miatt a telek- és építési engedélyeket legkésőbb 2026-ban meg kell szerezni, mert maga az építkezés körülbelül két évig, a termelés felfuttatása pedig további egy évig tart – írta a román Profit.ro.