„Románia korrupt ország” – ismerte el a román elnök Erdély elrablásának évfordulóján

A cikk szerint az államfő ezzel gyakorlatilag elismerte és legitimálta a Románia-szerte egyre tapinthatóbb társadalmi elégedetlenséget, amelyet tovább növel, hogy – az ő szavai szerint –

korrupt emberek osztják az észt a televízióban.”

Dan azt is elismerte: bár történt fejlődés az elmúlt két évtizedben, a korrupció „visszavetette az országot”, és Románia ma sokkal előrébb tarthatna. Ugyanakkor hangsúlyozta:

az utóbbi hónapokban „nem láthattunk korrupciót a román állam legfelső szintjén”.

Az elnök kemény kritikát fogalmazott meg a közszolgáltatásokról is: