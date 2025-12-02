Ft
korrupció Nicușor Dan Románia

„Románia korrupt ország” – ismerte el a román elnök Erdély elrablásának évfordulóján

2025. december 02. 22:35

Nicușor Dan őszinteségi rohamot kapott a legnagyobb román nemzeti ünnepen.

2025. december 02. 22:35
null

Rendkívül nyers hangvételű és őszinte beszédet tartott Románia elnöke, Nicușor Dan a TVP World beszámolója szerint.

Román katonai parádé Bukarestben
Forrás: Daniel MIHAILESCU / AFP

Az államfő a december 1-jei román nemzeti ünnepen nyilvánosan kijelentette:

Románia korrupt ország, és a románoknak igazuk van, amikor ezt érzik.”

A cikk szerint az államfő ezzel gyakorlatilag elismerte és legitimálta a Románia-szerte egyre tapinthatóbb társadalmi elégedetlenséget, amelyet tovább növel, hogy – az ő szavai szerint –

korrupt emberek osztják az észt a televízióban.”

Dan azt is elismerte: bár történt fejlődés az elmúlt két évtizedben, a korrupció „visszavetette az országot”, és Románia ma sokkal előrébb tarthatna. Ugyanakkor hangsúlyozta:

az utóbbi hónapokban „nem láthattunk korrupciót a román állam legfelső szintjén”.

Az elnök kemény kritikát fogalmazott meg a közszolgáltatásokról is:

  • az oktatási rendszert „gyengének, nagyon gyengének”,
  • az egészségügyet pedig a finanszírozásához képest „messze elmaradónak” nevezte.

Szerinte – a magyar ellenzék által egyébként az utóbbi években istenített és bezzegállamként emlegetett – Románia még mindig rendszerszinten alulteljesít.

Pozitívumként Dan kiemelte, hogy uniós helyreállítási pénzekből új kórházak épülnek, és hogy a magánszektor megerősödése révén az ország GDP-je tíz év alatt megduplázódott. Azt is hangsúlyozta, hogy Románia teljesítette a feltételeket az OECD-csatlakozáshoz, amelyre jövőre kerülhet sor.

A beszéd fontos eleme volt a 2024-ben megsemmisített elnökválasztás ügye, amely jelentős nemzetközi visszhangot váltott ki. Dan szerint a választás érvénytelenítése helyes volt, hiszen a vizsgálat „orosz beavatkozást” bizonyított. A következtetések azonban egyelőre nem ismertek, mivel a részletes jelentést még nem hozták nyilvánosságra.

Uniós témában az elnök úgy fogalmazott:

Románia 100 milliárd eurónyi EU-forrás haszonélvezője, mégis „egyértelmű igazságtalanság”, hogy az országot továbbra sem engedik be a Schengen-övezetbe.

A belpolitikát Dan túlfeszített, „kiabálós” közegnek írta le, és higgadtságra, visszafogottságra szólította fel mind a politikusokat, mind az állampolgárokat.

Beszédét azzal zárta, hogy a románok tartsanak ki hazájuk mellett, saját és gyermekeik jövője érdekében.

***

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP
 

