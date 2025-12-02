„Románia korrupt ország” – ismerte el a román elnök Erdély elrablásának évfordulóján

Bevitték Magyarországnak a kegyelemdöfést a lengyelek: ők is részt vettek Erdély elcsatolásának ünnepén
Óriási felvonulás volt Bukarestben.
Nicușor Dan őszinteségi rohamot kapott a legnagyobb román nemzeti ünnepen.
Rendkívül nyers hangvételű és őszinte beszédet tartott Románia elnöke, Nicușor Dan a TVP World beszámolója szerint.
Az államfő a december 1-jei román nemzeti ünnepen nyilvánosan kijelentette:
Románia korrupt ország, és a románoknak igazuk van, amikor ezt érzik.”
A cikk szerint az államfő ezzel gyakorlatilag elismerte és legitimálta a Románia-szerte egyre tapinthatóbb társadalmi elégedetlenséget, amelyet tovább növel, hogy – az ő szavai szerint –
korrupt emberek osztják az észt a televízióban.”
Dan azt is elismerte: bár történt fejlődés az elmúlt két évtizedben, a korrupció „visszavetette az országot”, és Románia ma sokkal előrébb tarthatna. Ugyanakkor hangsúlyozta:
az utóbbi hónapokban „nem láthattunk korrupciót a román állam legfelső szintjén”.
Az elnök kemény kritikát fogalmazott meg a közszolgáltatásokról is:
Szerinte – a magyar ellenzék által egyébként az utóbbi években istenített és bezzegállamként emlegetett – Románia még mindig rendszerszinten alulteljesít.
Pozitívumként Dan kiemelte, hogy uniós helyreállítási pénzekből új kórházak épülnek, és hogy a magánszektor megerősödése révén az ország GDP-je tíz év alatt megduplázódott. Azt is hangsúlyozta, hogy Románia teljesítette a feltételeket az OECD-csatlakozáshoz, amelyre jövőre kerülhet sor.
A beszéd fontos eleme volt a 2024-ben megsemmisített elnökválasztás ügye, amely jelentős nemzetközi visszhangot váltott ki. Dan szerint a választás érvénytelenítése helyes volt, hiszen a vizsgálat „orosz beavatkozást” bizonyított. A következtetések azonban egyelőre nem ismertek, mivel a részletes jelentést még nem hozták nyilvánosságra.
Uniós témában az elnök úgy fogalmazott:
Románia 100 milliárd eurónyi EU-forrás haszonélvezője, mégis „egyértelmű igazságtalanság”, hogy az országot továbbra sem engedik be a Schengen-övezetbe.
A belpolitikát Dan túlfeszített, „kiabálós” közegnek írta le, és higgadtságra, visszafogottságra szólította fel mind a politikusokat, mind az állampolgárokat.
Beszédét azzal zárta, hogy a románok tartsanak ki hazájuk mellett, saját és gyermekeik jövője érdekében.
***
Fotó: ALAIN JOCARD / AFP