Holland politikai aktivista üzent a Politicónak: a magyarok okosabbak annál, hogy bedőljenek a manipulációnak

Mint ismert, a Politico nemrég csúnyán lebukott, amikor egyszerűen meghamisította a „poll of polls” néven ismert közvélemény-kutatási adatait. A múlt héten jelent meg a Politico oldalán, hogy a Fidesz-KDNP 44 százalékon, a Tisza Párt pedig 43 áll. Ezt azonban órákon belül „korrigálták” a Tisza 46 százalékre „emelkedett”, a Fidesz pedig 39 százalékra „zuhant”. Ugyanis a Politico egyszerűen eltávolította az aggregátorból az Alapjogokért Központ és a Magyar Társadalomkutató Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásait, miközben meghagyta a baloldali-liberális Publicus Intézet adatait.