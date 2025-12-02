Ft
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Eva Vlaardingerbroek Politico Alapjogokért Központ Orbán Viktor

Holland politikai aktivista üzent a Politicónak: a magyarok okosabbak annál, hogy bedőljenek a manipulációnak

2025. december 02. 22:58

Eva Vlaardingerbroek szerint Brüsszel mindent megtesz, hogy aláássa a demokratikus választásokat.

2025. december 02. 22:58
null

Eva Vlaardingerbroek holland politikai aktivista hétfő délután azt írta közösségi oldalán, hogy a Politico szándékosan manipulálja a magyarországi közvéleményt, hogy aláássa Orbán Viktor és a Fidesz esélyeit a 2026-os országgyűlési választások előtt. A lap szerinte szándékosan úgy próbálja beállítani Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, mintha veszítene a támogatottságából – abban a reményben, hogy ez önmagát beteljesítő jóslattá válik.
Vlaardingerbroek szerint azonban ez a stratégia csődöt fog mondani:
 

Nem fog működni, mert hála Istennek a magyarok jobban tudják. De sajnos ez a fajta közvélemény-kutatásokkal való manipuláció szokásosnak számít Európában.”

  – írta.  

Mint ismert, a Politico nemrég csúnyán lebukott, amikor egyszerűen meghamisította a „poll of polls” néven ismert közvélemény-kutatási adatait.  A múlt héten jelent meg a Politico oldalán, hogy a Fidesz-KDNP 44 százalékon, a Tisza Párt pedig 43 áll. Ezt azonban órákon belül „korrigálták” a Tisza 46 százalékre „emelkedett”, a Fidesz pedig 39 százalékra „zuhant”. Ugyanis a Politico egyszerűen eltávolította az aggregátorból az Alapjogokért Központ és a Magyar Társadalomkutató Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásait, miközben meghagyta a baloldali-liberális Publicus Intézet adatait.

Az Alapjogkért központ hétfőn nyílt levelet küldött a Politico szerkesztőségének, amelyben magyarázatot követelnek. A levélben hangsúlyozzák: mindkét kizárt intézet megfelel a Magyar Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által is elfogadott szakmai és módszertani követelményeknek, a Publicus pedig nem. A Politico egyelőre nem reagált a vádakra, sem az Alapjogokért Központ levelére.

Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán

***

 

