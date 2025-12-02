Ezt már nem hagyhatta szó nélkül: Menczer alaposan helyretette Friderikuszt (VIDEÓ)

Holland politikai aktivista üzent a Politicónak: a magyarok okosabbak annál, hogy bedőljenek a manipulációnak
Eva Vlaardingerbroek szerint Brüsszel mindent megtesz, hogy aláássa a demokratikus választásokat.
Menczer leszögezte, hogy elképesztően tehetségesnek tartja Friderikuszt, ugyanakkor a politikai műsorai és beszélgetései szerinte vállalhatatlanok.
Friderikusz Sándor egyik podcast műsorában feltette azt a kérdést, hogy „Orbán Viktor miért gyűlöli ennyire Ukrajnát”, Menczer Tamás pedig a Harcosok Órájában véleményezte a kérdést.
Menczer leszögezte, hogy elképesztően tehetségesnek tartja Friderikuszt, ugyanakkor a politikai műsorai és beszélgetései szerinte vállalhatatlanok. „Szerintem ennek két oka lehet: az egyik a tökéletes tájékozatlanság és felkészületlenség, a másik ok pedig az lehet, hogy elragadja az érzelem. Esetleg a harmadik lehet a kettőnek a kombinációja” – fogalmazott.
Hozzátette: amikor Friderikusz Sándor tehát arról beszél, hogy Orbán Viktor gyűlöli Ukrajnát,
akkor nem veszi figyelembe azt, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre a háború kezdete óta.
„Befogadtunk egy csomó embert, csomó embernek segítünk itt, táboroztatunk gyerekeket, rengeteg segélyszállítmány ment oda, villamosenergiát exportálunk – a legnagyobb mennyiségét Ukrajna a villamosenergiájának Magyarországon keresztül és Magyarországtól szerzi be. És még egy csomó mindent lehetne mondani. Rengeteg pénzt költöttünk arra, hogy segítsünk Ukrajnának” – sorolta Menczer Tamás.
Majd hozzátette: „Tehát amit mond, az olyan orbitális baromság, hogy arra nincsenek szavak. De ami még talán ennél is lényegesebb, az az, hogy Friderikusz nem érti vagy nem akarja érteni a lényeget.
Orbán Viktor nem gyűlöli Ukrajnát. Ami ennél lényegesebb: hogy Orbán Viktor a magyarokat szereti és Magyarországot szereti.
Orbán Viktor számára nem az a lényeges, hogy gyűlölje Ukrajnát, nem is gyűlöli; számára az a lényeges, hogy Magyarországot és a magyarokat mindenkinél és mindennél jobban szereti, és nem lesz Ukrajna az első Orbán Viktornak soha, mindig Magyarország lesz az első. És a mi érdekünk a béke” – szögezte le.
***
Nyitókép: képernyőfotó