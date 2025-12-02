Ezt már nem hagyhatta szó nélkül: Menczer alaposan helyretette Friderikuszt (VIDEÓ)

Friderikusz Sándor egyik podcast műsorában feltette azt a kérdést, hogy „Orbán Viktor miért gyűlöli ennyire Ukrajnát”, Menczer Tamás pedig a Harcosok Órájában véleményezte a kérdést.

Menczer leszögezte, hogy elképesztően tehetségesnek tartja Friderikuszt, ugyanakkor a politikai műsorai és beszélgetései szerinte vállalhatatlanok. „Szerintem ennek két oka lehet: az egyik a tökéletes tájékozatlanság és felkészületlenség, a másik ok pedig az lehet, hogy elragadja az érzelem. Esetleg a harmadik lehet a kettőnek a kombinációja” – fogalmazott.