Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Menczer Tamás Ukrajna Friderikusz Sándor Orbán Viktor

Ezt már nem hagyhatta szó nélkül: Menczer alaposan helyretette Friderikuszt (VIDEÓ)

2025. december 02. 22:53

Menczer leszögezte, hogy elképesztően tehetségesnek tartja Friderikuszt, ugyanakkor a politikai műsorai és beszélgetései szerinte vállalhatatlanok.

2025. december 02. 22:53
null

Friderikusz Sándor egyik podcast műsorában feltette azt a kérdést, hogy „Orbán Viktor miért gyűlöli ennyire Ukrajnát”, Menczer Tamás pedig a Harcosok Órájában véleményezte a kérdést.

Menczer leszögezte, hogy elképesztően tehetségesnek tartja Friderikuszt, ugyanakkor a politikai műsorai és beszélgetései szerinte vállalhatatlanok. „Szerintem ennek két oka lehet: az egyik a tökéletes tájékozatlanság és felkészületlenség, a másik ok pedig az lehet, hogy elragadja az érzelem. Esetleg a harmadik lehet a kettőnek a kombinációja” – fogalmazott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

Hozzátette: amikor Friderikusz Sándor tehát arról beszél, hogy Orbán Viktor gyűlöli Ukrajnát, 

akkor nem veszi figyelembe azt, hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre a háború kezdete óta. 

Befogadtunk egy csomó embert, csomó embernek segítünk itt, táboroztatunk gyerekeket, rengeteg segélyszállítmány ment oda, villamosenergiát exportálunk – a legnagyobb mennyiségét Ukrajna a villamosenergiájának Magyarországon keresztül és Magyarországtól szerzi be. És még egy csomó mindent lehetne mondani. Rengeteg pénzt költöttünk arra, hogy segítsünk Ukrajnának” – sorolta Menczer Tamás.

Majd hozzátette: „Tehát amit mond, az olyan orbitális baromság, hogy arra nincsenek szavak. De ami még talán ennél is lényegesebb, az az, hogy Friderikusz nem érti vagy nem akarja érteni a lényeget. 

Orbán Viktor nem gyűlöli Ukrajnát. Ami ennél lényegesebb: hogy Orbán Viktor a magyarokat szereti és Magyarországot szereti.

Orbán Viktor számára nem az a lényeges, hogy gyűlölje Ukrajnát, nem is gyűlöli; számára az a lényeges, hogy Magyarországot és a magyarokat mindenkinél és mindennél jobban szereti, és nem lesz Ukrajna az első Orbán Viktornak soha, mindig Magyarország lesz az első. És a mi érdekünk a béke” – szögezte le.

***

Nyitókép: képernyőfotó

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. december 02. 23:31
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! A béke a legfőbb jók egyike. A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük be az EU-ba Ukrajnát.
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. december 02. 23:29 Szerkesztve
Zselenszkij terrorista! A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni. Wiki. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! A konfliktuskezelés felnőtt módja a tárgyalás és a mediáció. A háborúpártiak további százezreket küldenének a halálba.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. december 02. 23:29
Erre a kivénhedt komcsira minek szót vesztegetni, annyit azért ajánlanék a figyelmébe, mondjon az elmúlt 30 évből egyetlen olyan mozzanatot, amikor Ukrajna bármilyen gesztust tett volna Magyarország felé. Az ellenezőjéről viszont egész estés filmet lehet készíteni.
Válasz erre
0
0
tapir32
•••
2025. december 02. 23:28 Szerkesztve
Az ukrán vezetés ép elméje kérdőjeles. Jobb célpontjuk is lehetne, mint azoknak kárt okozni akik támogatják őket. Tőlünk még most is vesznek olajtermékeket, elektromos áramot, gázt stb. Humanitárius segélyekkel is támogatjuk Ukrajnát. Minden az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Épeszű az ellenségét támadja nem a támogatóit.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!