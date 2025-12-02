A felkelőparancsnok, aki ott sem volt? – egy 56-os forradalmár tragikus története

Előéletét tekintve: reálgimnáziumi érettségit tett, 1938-ban katonaként részt vett a Felvidék visszafoglalásában. 1941 és ’42 között a Külkereskedelmi Hivatal római kirendeltségénél dolgozott, 1944-ben hadnagyi rendfokozatban a frontra küldték légvédelmi tüzérként. 1945-ben szovjet hadifogságba került, 1948-ban tért haza. A letartóztatás indoklása szerint „nevezett egyik szervezője volt a budai Várban a fegyveres ellenforradalmároknak és általuk a szovjet csapatok ellen folytatott fegyveres harcoknak”.

A letartóztatás ellen Batthyány panasszal élt, amit Rákos Ferenc főosztályvezető a Legfőbb Ügyészségről „mint alaptalant” elutasított.

Ekkor házkutatást is tartottak nála, és inkrimináló anyagként lefoglaltak „egy köteg külföldi /nyugati/ levelet”, továbbá „egy db. születésű okirat kivonatot nevezettről, amely tanúsítja nevezett grófi származását”.

Érdemes idézni, hogy szüleinek 1914-es házassági anyagkönyvi kivonata szerint a két tanú ifj. gróf Andrássy Gyula és gróf Festetics Pál voltak – ismét egy szociológiai adalék az ügyhöz, melyet végig belengett egyfajta erős arisztokrata-ellenes prekoncepció. A BM II/8. osztály eleve ezzel kérte 1959 decemberében a letartóztatás engedélyezését: „Galambos ezr. elvt! Kérem engedélyezni a »gróf úr« őrizetbe vételét.”

Batthyány első vallomásában arról beszélt, hogy sosem volt felkelőparancsnok, a forradalom alatt végig a XI. ker. Bartók Béla út 64. sz. alatt tartózkodott, és bár látta a tömeget, sosem csatlakozott hozzájuk. Kizárólag élelemért és vízért hagyta el a lakását, rövid időre. Bár egy ismerőse invitálta, hogy csatlakozzon a harcokhoz, de ő nemet mondott, ami miatt még meg is dorgálták: „Ő azt mondta, mi lenne, ha mindenki így gondolkodna, mint én.” Mint hozzátette,