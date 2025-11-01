Ft
11. 01.
szombat
Pokrovszk Donyeck Kijev hírszerzés orosz-ukrán háború harc helikopter akció katona

Drámai képsorok: pokoli a helyzet az ukrán erődváros körül (VIDEÓ)

2025. november 01. 15:21

A Kreml azt állítja, meghiúsult az ukránok akciója, Kijev viszont mindent tagad.

2025. november 01. 15:21
null

Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik meghiúsították az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába, ahol heves harcok folynak a frontvonal mentén. Ukrán katonai források viszont azt közölték, hogy az egységek sikeresen leszálltak és harcolnak az orosz erőkkel.

Az orosz védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint a helikopteren tartózkodó 11 ukrán katona közül senki sem élte túl a támadást.

Két ukrán katonai forrás ezzel szemben azt közölte, hogy Kijev különleges egységei sikeresen leszálltak Pokrovszk egyes részein, és ott harcolnak az orosz erőkkel, miközben Moszkva azt állítja, hogy csapatai bekerítették az ukrán kontingenseket.

Az ukránok mindent tagadnak

Az ukránok azonban mindezt tagadják. A Kyiv Independent a brit Economist külpolitikai tudósítója által közzétett,  független források által meg nem megerősített videó alapján arról írt, hogy orosz ellenőrzésű területen landoltak ukrán katonák. Az ukrán katonai hírszerzés ugyanis ellentámadást indított Pokrovszk közelében, hogy újra megnyissa a kulcsfontosságú logisztikai útvonalakat – derült ki Oliver Carrol posztjából.

A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:

Mint arról a Mandiner is beszámolt, 

a Donyeck megyében fekvő Pokrovszk az elmúlt hetekben az egyik legintenzívebb harci övezetté vált, 

ahol az orosz erők újabb előretörésről számoltak be, az ukrán fél pedig továbbra is ellenáll az orosz csapatok támadásainak.

MTI/Mandiner

Nyitókép: Diego Herrera Carcedo / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Himiko
2025. november 01. 17:18
11 katona nem oszt nem szoroz mikor több ezer van körbe zárva. A helikopter viszont kiváló szállító eszköz, ha valakit ki kell hozni onnan.
kbs-real
2025. november 01. 17:16
11 katona fordítja meg a harcok állását ott, ahol már tízezer van bekerítve? Ezek leszerződtették Stalone-ékat.
allen9
2025. november 01. 17:11
Most komolyan a halálba küldtek még 11 embert? Minek? A város bekerítve, nagy része az oroszok kezén.... Vitték a kitüntetéseket?
tapir32
2025. november 01. 16:18
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett!
