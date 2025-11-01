Drámai képsorok: pokoli a helyzet az ukrán erődváros körül (VIDEÓ)

Ukrán lap ismerte el: kilátástalan helyzetbe került Ukrajna hadserege
Pokrovszknál csaknem teljesen bekerítették őket, és már a drónjaik sem segítenek, ha elfogynak az embereik.
A Kreml azt állítja, meghiúsult az ukránok akciója, Kijev viszont mindent tagad.
Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik meghiúsították az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába, ahol heves harcok folynak a frontvonal mentén. Ukrán katonai források viszont azt közölték, hogy az egységek sikeresen leszálltak és harcolnak az orosz erőkkel.
Az orosz védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint a helikopteren tartózkodó 11 ukrán katona közül senki sem élte túl a támadást.
Két ukrán katonai forrás ezzel szemben azt közölte, hogy Kijev különleges egységei sikeresen leszálltak Pokrovszk egyes részein, és ott harcolnak az orosz erőkkel, miközben Moszkva azt állítja, hogy csapatai bekerítették az ukrán kontingenseket.
Az ukránok azonban mindezt tagadják. A Kyiv Independent a brit Economist külpolitikai tudósítója által közzétett, független források által meg nem megerősített videó alapján arról írt, hogy orosz ellenőrzésű területen landoltak ukrán katonák. Az ukrán katonai hírszerzés ugyanis ellentámadást indított Pokrovszk közelében, hogy újra megnyissa a kulcsfontosságú logisztikai útvonalakat – derült ki Oliver Carrol posztjából.
A vonatkozó felvételt alább tekintheti meg:
Mint arról a Mandiner is beszámolt,
a Donyeck megyében fekvő Pokrovszk az elmúlt hetekben az egyik legintenzívebb harci övezetté vált,
ahol az orosz erők újabb előretörésről számoltak be, az ukrán fél pedig továbbra is ellenáll az orosz csapatok támadásainak.
MTI/Mandiner
Nyitókép: Diego Herrera Carcedo / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Pokrovszknál csaknem teljesen bekerítették őket, és már a drónjaik sem segítenek, ha elfogynak az embereik.