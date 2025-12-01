A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

Ez olyan, mint egy "bankárok vacsorája". Tehát hol lehetne megszorítani? Mindenhol! Ez egy satu, ami ha valóra válna, satuba szorítana mindenkit. Az adóterhek nőnek, a támogatások csökkennek. Ez egyértelműen az elszegényedés programja.

Meglátása szerint a középosztály járna a legrosszabbul ezekkel a megszorításokkal. Hozzátette: „Akinek ilyenek eszébe jutnak, az csak kockás füzetben találkozik a magyar valósággal.”

Magyarország "második Bokros-csomagjának" felelnek meg a kiszivárgott tervezet (Fotó: Youtube/Képernyőfotó)

Nekem az első reakcióm az volt, amikor olvastam, hogy "megbokrosodott" a Tisza Párt.

– kezdte értékelését Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet igazgatója emlékeztetett, hogy utoljára ehhez hasonló programot a Bajnai-kormány hajtott végre, de a most nyilvánosságra került csomag a Bokros Lajos intézkedéseire emlékeztet sokakat. Meglátása szerint a baloldali közgazdászok észjárását követi a dokumentum, amely a megszorításokra épít. Egyetértett abban, hogy ezek az intézkedések a középosztályt tennék tönkre, és erős középosztály nélkül Magyarország elveszíteni gazdasági mozgásterét.