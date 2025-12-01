A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

Orbán Viktor kőkemény ítéletet mondott Kármán Andrásról: „Nem szabad emberek közé engedni” (VIDEÓ)
Ezt nem teszi zsebre a Tisza vezető gazdaságpolitikusa.
A Tisza párt adópolitikáját régóta homály fedi: mikor lebuktak az adóemelési tervvel, azóta már a jelenleginél is kisebb mértékű SZJA-val kampányolnak. A nemrég szivárgott dokumentum azonban ennél messzebbre is elmenne Magyarországon a megszorítások terén.
Mint ismeretes, az Indexnek köszönhetően a múlt héten kiszivárgott egy dokumentum a Tisza Párt munkacsoportjából, mely a "Magyarország 2027-2025 konvergenciaprogram" nevet viseli. Az dokumentumnak három aláírója van: Dálnoki Áron, Felcsúti Péter és sajtóhírek szerint Lengyel László.
Dálnoki neve ismerős lehet, anno ő javasolta a Tisza etyeki fórumán a többkulcsos, progresszív adórendszert. A gazdasági tervben szereplő intézkedések az élet szinte valamennyi területén adókat vezetne be, és meglévő járulékokat növelne.
A csomagról a Mesterterv szakértőivel beszélgettünk.
G. Fodor Gábor új néven illette a kiszivárgott gazdasági tervet: "Mindenki ráfizet". A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott:
Ez olyan, mint egy "bankárok vacsorája". Tehát hol lehetne megszorítani? Mindenhol! Ez egy satu, ami ha valóra válna, satuba szorítana mindenkit. Az adóterhek nőnek, a támogatások csökkennek. Ez egyértelműen az elszegényedés programja.
Meglátása szerint a középosztály járna a legrosszabbul ezekkel a megszorításokkal. Hozzátette: „Akinek ilyenek eszébe jutnak, az csak kockás füzetben találkozik a magyar valósággal.”
Nekem az első reakcióm az volt, amikor olvastam, hogy "megbokrosodott" a Tisza Párt.
– kezdte értékelését Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet igazgatója emlékeztetett, hogy utoljára ehhez hasonló programot a Bajnai-kormány hajtott végre, de a most nyilvánosságra került csomag a Bokros Lajos intézkedéseire emlékeztet sokakat. Meglátása szerint a baloldali közgazdászok észjárását követi a dokumentum, amely a megszorításokra épít. Egyetértett abban, hogy ezek az intézkedések a középosztályt tennék tönkre, és erős középosztály nélkül Magyarország elveszíteni gazdasági mozgásterét.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK/AFP