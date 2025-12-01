Ft
hulladék Budapesti Rendőr-főkapitányság doboznyi házaspár

Gyomorforgató látvány: több doboznyi emberi csontot találtak Ferencvárosban (FOTÓ)

2025. december 01. 18:22

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási eljárásban vizsgálja a körülményeket.

2025. december 01. 18:22
null

Több doboznyi emberi csont látványával szembesült egy kutyasétáltató Ferencvárosban – erről számolt be a Rendészeti Államtitkárság legújabb bejegyzésében.

Kiderült, hogy egy közelben élő házaspár dobta ki a maradványokat, mondván már nincs rá szükségük. A posztban megjegyzik, hogy a férj korábban egyetemi professzorként anatómiát és biofizikát tanított, aki a feltehetően kutatási célú szemléltető eszközöket fővárosi otthonában halmozta fel. 

Vélhetően megfeledkezett, vagy rá se hederített, hogy a legalább 30-450 éves, különböző korú és nemű emberekhez tartozó csontokkal hogyan kell bánni.

Az emberi maradványok, anatómiai hulladékok kezelése ennél ugyanis jóval szigorúbban szabályozott, speciális biztonsági és ártalmatlanítási intézkedéseket igényel – mondták el a bejegyzésben, végül hozzátették, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási eljárásban vizsgálja a körülményeket.

A csontokról készült képet a bejegyzésre kattintva tekintheti meg: 

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Csudai Sándor

bagoly-29
2025. december 01. 18:55
Csak tudnám, hogy mitől gyomorforgató látvány pár emberi csont! A gyomorforgásban szenvedőnek nincsenek csontjai? Ráadásul semmi visszataszitó nincs rajtuk. De hát népbetegség, hogy az emberfia/lánya mindenhez ért, mindent széttud szedni/összerakni és érteni a működését, kivéve a saját testéét! Pedig hát, annak köszönheti hogy van, hogy él! Mi ennél fontosabb tudnivaló? Az orvos olyan mint a tűzoltó, akkor jelenik meg, amikor már menteni kell! A karbantartást nem ő végzi, hanem a "tulaj"!
blackpuli
2025. december 01. 18:53
Gondolom semmi problémájuk nem lesz majd azzal, ha az ő maradványaikat is így kezelik. Mert azt érdemelnék.
bagoly-29
2025. december 01. 18:46
Ugyan már, a tudomány nem viseli el a bürokráciát! A túlszabályozás akadálya kutatás terén! Jellemzően, a kutatókat sem engedik be sok magánterületre, még leletmentés céljából sem, viszont pl. a kavicsbánya, mészkőbánya, stb. tulajdonosok ezrével darálják le, égetik el az értékes s ritka csontanyagot! S állambácsi nem tesz semmit ellene, mert betartja a hülye s pont általuk egykor hozott idióta szabályokat! A mérgezésnek, áramütésnek, más balesetnek köszönhető állattetemeket, no meg a csempészektől elkobozottakat elégetik ("szabályosan"), s nem kerülnek múzeumokba preparálás céljából. Pedig hát a sokadik példányt is hasznosítani lehet, ha nem másra akkor csereberére más országok múzeumaival! DE nem teszik!
gullwing
2025. december 01. 18:32
Milyen alakok tanították, tanítanak bpesten az egyetemeken?!
