Gyomorforgató látvány: több doboznyi emberi csontot találtak Ferencvárosban (FOTÓ)

Kiderült, hogy egy közelben élő házaspár dobta ki a maradványokat, mondván már nincs rá szükségük. A posztban megjegyzik, hogy a férj korábban egyetemi professzorként anatómiát és biofizikát tanított, aki a feltehetően kutatási célú szemléltető eszközöket fővárosi otthonában halmozta fel.