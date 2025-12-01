Gyomorforgató látvány: több doboznyi emberi csontot találtak Ferencvárosban (FOTÓ)

Töltőgázos tragikomédia: magára robbantotta a pláza mellékhelyiségét a kecskeméti drogos
A rendőrség közveszélyokozás vétségének gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási eljárásban vizsgálja a körülményeket.
Több doboznyi emberi csont látványával szembesült egy kutyasétáltató Ferencvárosban – erről számolt be a Rendészeti Államtitkárság legújabb bejegyzésében.
Kiderült, hogy egy közelben élő házaspár dobta ki a maradványokat, mondván már nincs rá szükségük. A posztban megjegyzik, hogy a férj korábban egyetemi professzorként anatómiát és biofizikát tanított, aki a feltehetően kutatási célú szemléltető eszközöket fővárosi otthonában halmozta fel.
Vélhetően megfeledkezett, vagy rá se hederített, hogy a legalább 30-450 éves, különböző korú és nemű emberekhez tartozó csontokkal hogyan kell bánni.
Az emberi maradványok, anatómiai hulladékok kezelése ennél ugyanis jóval szigorúbban szabályozott, speciális biztonsági és ártalmatlanítási intézkedéseket igényel – mondták el a bejegyzésben, végül hozzátették, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási eljárásban vizsgálja a körülményeket.
Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Csudai Sándor