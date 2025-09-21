Nem mindennapi eset: zuhanással ért véget egy betörés a VI. kerületben

Szeptember 17-én este 19 óra körül riasztották a rendőröket egy VI. kerületi társasház második emeleti lakásához, miután egy szomszéd hangos üvegcsörömpölésre és riasztó hangjára lett figyelmes – osztotta meg Facebook-oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A rendőrség beszámolója szerint a helyszínre érkező járőrök egy betörőt értek tetten, aki a téglával betört ablakon keresztül jutott be a lakásba, és még javában kutatott, amikor a rendőrök megjelentek.

A férfi megpróbált elmenekülni a fürdőszoba ablakán keresztül. A menekülési kísérlet azonban tragikus fordulatot vett. A férfi a fürdőszoba ablakán kimászva a társasház külső falán elhelyezett klímaberendezés kültéri egységére lépett, ami azonban leszakadt alatta. A betörő a mélybe zuhant, a baleset következtében a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, a kiérkező mentők azonnal kórházba szállították. Sérülései olyan súlyosak, hogy a rendőrség egyelőre nem tudta kihallgatni.

