09. 21.
vasárnap
Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrség Budapest betörés VI. kerület

Nem mindennapi eset: zuhanással ért véget egy betörés a VI. kerületben

2025. szeptember 21. 08:26

Érthetetlen, hogyan tervezte a menekülést a rendőrök elől a tetten ért bűnöző.

2025. szeptember 21. 08:26
null

Szeptember 17-én este 19 óra körül riasztották a rendőröket egy VI. kerületi társasház második emeleti lakásához, miután egy szomszéd hangos üvegcsörömpölésre és riasztó hangjára lett figyelmes – osztotta meg Facebook-oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A rendőrség beszámolója szerint a helyszínre érkező járőrök egy betörőt értek tetten, aki a téglával betört ablakon keresztül jutott be a lakásba, és még javában kutatott, amikor a rendőrök megjelentek.

A férfi megpróbált elmenekülni a fürdőszoba ablakán keresztül. A menekülési kísérlet azonban tragikus fordulatot vett. A férfi a fürdőszoba ablakán kimászva a társasház külső falán elhelyezett klímaberendezés kültéri egységére lépett, ami azonban leszakadt alatta. A betörő a mélybe zuhant, a  baleset következtében a férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, a kiérkező mentők azonnal kórházba szállították. Sérülései olyan súlyosak, hogy a rendőrség egyelőre nem tudta kihallgatni.

Nyitókép forrása: Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldala

***

 

hernadvolgyi-2
2025. szeptember 21. 09:14
Nem lennék a klímaszerelők helyébe, a gatyájuk is rámeny a betörő "úr" kártalanítására.
2
1
Sróf
2025. szeptember 21. 09:12
"Sérülései olyan súlyosak, hogy a rendőrség egyelőre nem tudta kihallgatni." Remélhetőleg a nyomozók anélkül is boldogulnak, legalábbis nagy kihívást nem látok az ügyben. Az egyetlen ok a kihallgatására, hogy kiderüljön, a téglát vitte magával, vagy a helyszínen találta.
4
0
sersem
2025. szeptember 21. 09:09
A hír tragikus voltára tekintettel, kérem a tisztelt olvtársakat, hogy egyperces néma nevetéssel adózzunk az emlékének! Ma temetik Charlie Kirk-öt, róla meg emlékezzünk meg illően ezen a napon!
2
0
bakafant-28
2025. szeptember 21. 08:58
Párizs,Brüsszel,Chicago,London ilyenkor már lángokban állna..Merthogy a rasszista rendőrök a halálba kergettek egy páviántesót.Ezt a balfaszt meg körberöhögik a rabkórházban.Hiába,no a fejlett,haladár nyugattól még messze vagyunk.Még egy pár tucat autót se vagyunk képesek felgyújtani..
10
0
