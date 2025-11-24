Rekordáron kelt el a Titanic megfilmesített házaspárjának arany zsebórája

Az aukciósház szerint ez volt a legmagasabb összeg, amelyet valaha is fizettek egy Titanic-ereklyéért.

A dél-angliai Southamptonból New Yorkba tartó Titanic óceánjáró 1912. április 15-re virradóra ütközött jéghegynek, majd süllyedt el a kanadai Újfundland partjaitól 640 kilométerre. Több mint 1500 ember vesztette életét a tragikus balesetben. Köztük volt Isidor és Ida Straus is.