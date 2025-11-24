Ft
11. 24.
hétfő
aukciósház arany zsebóra New York házaspár szerelem Titanic aukció

Rekordáron kelt el a Titanic megfilmesített házaspárjának arany zsebórája

2025. november 24. 07:26

A Straus-házaspár a szerelem legszebb példája volt.

2025. november 24. 07:26


Rekordáron, 

több mint 2 millió euróért (770 millió forintért) kelt el a Titanicon hullámsírba merült Straus-házaspár 18 karátos arany zsebórája

 – közölte az óceánjáróval elsüllyedt értéktárgyak árverésére szakosodott Henry Aldridge and Son nevű angol aukciósház.

Az aukciósház szerint ez volt a legmagasabb összeg, amelyet valaha is fizettek egy Titanic-ereklyéért.

A dél-angliai Southamptonból New Yorkba tartó Titanic óceánjáró 1912. április 15-re virradóra ütközött jéghegynek, majd süllyedt el a kanadai Újfundland partjaitól 640 kilométerre. Több mint 1500 ember vesztette életét a tragikus balesetben. Köztük volt Isidor és Ida Straus is. 

Sorsukat a James Cameron rendezte Titanic-film örökítette meg a mozivásznon. A filmben a házaspár egy ágyban látható egymás karjaiban, miközben a hajó süllyed.

A PA brit hírügynökség szerint a tehetős házaspár azon kevés, első osztályon utazott utas közé tartozott, akik életüket vesztették a szerencsétlenségben.

Az óra más személyes tárgyakkal együtt Isidor Straus holttestéről került elő, és családjának adták vissza.

„A Straus-házaspár a szerelem legszebb példája volt,

 Ida nem volt hajlandó elhagyni férjét 41 közös év után, amikor a Titanic elsüllyedt. Az irántuk tanúsított nagy tiszteletről tanúskodik a világrekordot jelentő ár” 

– mondta az aukciót vezető Andrew Aldridge.

(MTI)

Nyitókép: Képkocka a Titanic c. filmből

 

