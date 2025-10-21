Rengeteg lezárás lesz október 23-án Budapesten: mutatjuk, hogyan kerülheti el a dugókat

Október 23-án, csütörtökön 12 órától 22 óráig lezárják a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot,

valamint a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között. Továbbá csütörtökön 14 órától 22 óráig az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, valamint a Hősök terét.

Az ünnephez köthető szakaszos és időszakos lezárásokról, valamint a megállási tilalmakról a police.hu oldalon lehet részletesen tájékozódni.