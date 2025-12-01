Ettől potyoghatnak Zelenszkij örömkönnyei: Merz olyan kijelentést tett a háború lezárásáról, amilyenre korábban még nem volt példa

Aláhúzta: Ukrajnával kapcsolatban a tét Európa egysége, ezért, mint hangsúlyozta, semmilyen ellentétnek nem szabad lennie Németország és Lengyelország között sem.

Franciaországgal, Nagy-Britanniával, Olaszországgal és más országokkal együtt fontos felelősségünk, hogy semmi és senki ne verjen éket Európa országai közé”

– fogalmazott.

Merz és Tusk emellett külön is tárgyaltak a német fővárosban, a megbeszélést követő sajtótájékoztatón pedig a kancellár bejelentette, hogy Németország és Lengyelország közös védelmi megállapodáson dolgozik, amelyet a két ország a tervek szerint jövőre, a német-lengyel együttműködési megállapodás 35. évfordulójának évében véglegesítene.

A lengyel kormányfő a maga részéről szintén hazája teljes, Ukrajna melletti elkötelezettségét hangoztatta, ugyanakkor elmondta azt is, hogy Németországnak igyekeznie kell mihamarabb kártérítést nyújtania a második világháborús német megszállás még életben lévő lengyel áldozatainak. Emlékeztetett arra, hogy annakidején, 2024-ben, amikor Merz elődje, Olaf Scholz kártérítést ígért az áldozatoknak, még 60 ezer emberről volt szó, ez a szám mára azonban 50 ezerre csökkent.