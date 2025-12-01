Erre nincs mentség: valóra válhat Von der Leyen rémálma – Moszkva döbbenetes megtorlásra készül

Kosztyin azt is közölte, hogy Oroszország válaszul akár az oroszországi európai befektetők vagyonát is lefoglalhatná, és szerinte még az ukrajnai békemegállapodás után is „50 évnyi pereskedés” következhet. Úgy véli, Oroszországnak aktívan jogi útra kellene terelnie az ügyet az Európai Unióval, szemben, akár orosz, akár nemzetközi bíróságon keresztül, felvetette akár egy beadvány lehetőségét is az ENSZ Nemzetközi Bíróságán.

A bankár nyitottabban állt ahhoz a koncepcióhoz, amely szerint az orosz szuverén eszközöket egy Ukrajnában a békét elősegítő, átfogó megállapodás részeként osztanák fel.

A sajtóban megjelent amerikai támogatású béketerv egyik korai változata például azt tartalmazta, hogy a befagyasztott vagyonból mintegy 100 milliárd dollárt Ukrajna újjáépítésére fordítanának, míg a fennmaradó összeg egy része egy közös amerikai–orosz alapba kerülne.

„Ha Oroszország beleegyezik és készen áll, akkor természetesen. Ez megállapodás kérdése” – jegyezte meg Kosztyin. Szerinte Steve Witkoff moszkvai látogatása különösen jelentős, és Moszkva kész engedményekre a tárgyalások során, de a végleges megállapodás hosszabb folyamat eredménye lesz.