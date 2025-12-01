Erre nincs mentség: valóra válhat Von der Leyen rémálma – Moszkva döbbenetes megtorlásra készül

Üzent a Kreml: kitűzték az időpontot, várják az amerikaiakat
Moszkva kemény megtorlást helyezett kilátásba arra az esetre, ha Brüsszel Ukrajna támogatására használná a zárolt orosz eszközöket.
Andrej Kosztyin, az egyik legbefolyásosabb orosz bankár szerint Oroszország súlyos megtorlásra és akár évtizedekig tartó jogi eljárásokra készülne, ha az Európai Unió a befagyasztott orosz állami vagyonból finanszírozná Ukrajna hiteleit – írta a Reuters értesüléseire hivatkozva a Portfolio.
Az uniós vezetők az októberi csúcson megpróbáltak megegyezni arról, hogy a zárolás alatt lévő, nagyjából 140 milliárd eurónyi orosz állami vagyont hitelként Kijev rendelkezésére bocsássák, ám Belgium támogatása hiányzott a döntéshez.
A brüsszeli javaslat értelmében az Európában befagyasztott jegybanki eszközöket kölcsönként kapná Ukrajna, amelyet védelmi kiadásokra és a költségvetés működtetésére fordíthatna.
Kosztyin azonban kemény kritikát fogalmazott meg a tervvel kapcsolatban. Úgy véli, az orosz pénzek felhasználása tovább szítaná a konfliktust.
„A pénzünk zárolását illetően végső soron megvagyunk nélküle is. Az egyetlen gond, hogy ezt a pénzt háborúra, nem pedig békére használnák” – mondta, majd hozzátette: „Kényelmes nemcsak mások kezével, hanem mások pénzével is háborút folytatni – ez Európában a legnagyobb ravaszság. De erre nincs mentség”.
Kosztyin azt is közölte, hogy Oroszország válaszul akár az oroszországi európai befektetők vagyonát is lefoglalhatná, és szerinte még az ukrajnai békemegállapodás után is „50 évnyi pereskedés” következhet. Úgy véli, Oroszországnak aktívan jogi útra kellene terelnie az ügyet az Európai Unióval, szemben, akár orosz, akár nemzetközi bíróságon keresztül, felvetette akár egy beadvány lehetőségét is az ENSZ Nemzetközi Bíróságán.
A bankár nyitottabban állt ahhoz a koncepcióhoz, amely szerint az orosz szuverén eszközöket egy Ukrajnában a békét elősegítő, átfogó megállapodás részeként osztanák fel.
A sajtóban megjelent amerikai támogatású béketerv egyik korai változata például azt tartalmazta, hogy a befagyasztott vagyonból mintegy 100 milliárd dollárt Ukrajna újjáépítésére fordítanának, míg a fennmaradó összeg egy része egy közös amerikai–orosz alapba kerülne.
„Ha Oroszország beleegyezik és készen áll, akkor természetesen. Ez megállapodás kérdése” – jegyezte meg Kosztyin. Szerinte Steve Witkoff moszkvai látogatása különösen jelentős, és Moszkva kész engedményekre a tárgyalások során, de a végleges megállapodás hosszabb folyamat eredménye lesz.
