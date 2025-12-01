Orbán Viktor ezt másképp gondolta. Ő a bankokat, a multinacionális cégeket adóztatja, nem is kicsit, hogy ne kelljen elvenni többet a lakosságtól.

Ez így teljesen igazságos, és a magyarok is így érzik, mert csak ez a politika vezethetett olyan szövetségre, ami kialakult a választók és Orbán között immár 15 éve. S akinek, nem mellesleg, Magyar Péter is tíz éven át tapsolt.

Ugyanis valóban jobban érezzük magunkat a bőrünkben, ha mások is a hozzánk hasonló utat választanak. Mert ugye tudjuk, hogy be lehet csapni kevés embert sokáig; be lehet csapni sok embert rövid ideig; de sok embert sokáig nem lehet becsapni. Ezt csak Piszkos Fred, akarom mondani

Manfred Weber és Magyar Péter nem tudja. Így aztán rendületlenül azért küzdenek, hogy kifosszák az embereket.

A Mandiner is közölte ma azt a megerősítést, amelyet maga az anyagot nyilvánosságra hozó Index tett meg. Bár a Tisza Párt állítja: a dokumentum nem létezik, a lap úgy döntött, teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza. Az okát az Index tudja, ám ettől függetlenül minimálisnak látszik az esélye, hogy ennek ne lenne valóságtartalma.