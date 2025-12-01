Nyilvánosságra hozták a Tisza Párt teljes adócsomag-tervezetét, mostantól bárki megnézheti!
Mindenki kiszámolhatja, hogy pontosan mennyibe kerülne neki egy új Tisza-kormány.
Manfred Weber és Magyar Péter rendületlenül azért küzdenek, hogy kifosszák az embereket.
„Az emberi természetből fakad, hogy igazolást keresünk a döntéseinkre. Jobban érzed magad a bőrödben, ha mások is a tiédhez hasonló utat választanak” – Jessica Knoll amerikai írónőtől származik az idézet, és nagyon is illik a választás előtt álló politikai helyzetünkhöz. Melyik utat válasszunk? Azt-e, amin eddig haladtunk, biztonságosan, kiszámíthatóan, biztató jövőképpel magunk előtt – vagy azt, amelyen mindezt elveszik tőlünk?
Ha ugyanis a Tisza lenne a befutó áprilisban, akkor az maga lenne a pokol!
A fent felsoroltakat ugyanis valószínűleg egy tollvonással megszüntetnék. Nem Piszkos Fred, akinek soha nem állt jól, ha mosolyog, hanem Ursula von der Leyen és Manfred Weber, aki akkor mosolygott látványosan, amikor az Európai Parlamentben bejelentette:
Orbán Viktor a múlt, Magyar Péter a jövő. Magyar Péter az én emberem”.
Azt nem tette hozzá, amit Piszkos Fred igen, hogy: „A pénz az egyetlen jó, amiből nem árt a sok". Sokat kell ugyanis küldeni Ukrajnába, hogy legyen alapja a háborúzásnak, az öldöklésnek, az özvegyek, árvák, rokkantak száma gyarapításának. A legegyszerűbben pedig úgy lehet pénzt csinálni állami szinten, hogy elvesszük azoktól, akiknek van. Az emberektől.
Orbán Viktor ezt másképp gondolta. Ő a bankokat, a multinacionális cégeket adóztatja, nem is kicsit, hogy ne kelljen elvenni többet a lakosságtól.
Ez így teljesen igazságos, és a magyarok is így érzik, mert csak ez a politika vezethetett olyan szövetségre, ami kialakult a választók és Orbán között immár 15 éve. S akinek, nem mellesleg, Magyar Péter is tíz éven át tapsolt.
Ugyanis valóban jobban érezzük magunkat a bőrünkben, ha mások is a hozzánk hasonló utat választanak. Mert ugye tudjuk, hogy be lehet csapni kevés embert sokáig; be lehet csapni sok embert rövid ideig; de sok embert sokáig nem lehet becsapni. Ezt csak Piszkos Fred, akarom mondani
Manfred Weber és Magyar Péter nem tudja. Így aztán rendületlenül azért küzdenek, hogy kifosszák az embereket.
A Mandiner is közölte ma azt a megerősítést, amelyet maga az anyagot nyilvánosságra hozó Index tett meg. Bár a Tisza Párt állítja: a dokumentum nem létezik, a lap úgy döntött, teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza. Az okát az Index tudja, ám ettől függetlenül minimálisnak látszik az esélye, hogy ennek ne lenne valóságtartalma.
Ezt is ajánljuk a témában
Mindenki kiszámolhatja, hogy pontosan mennyibe kerülne neki egy új Tisza-kormány.
A több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint
évente 1300 milliárd forint többletbevételt hoznának össze adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal,
valamint az állami újraelosztás erősítésével. Lengyel László már májusban elmondta: „Én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink.” Felcsuti Péter pedig, aki szintén részese volt a programírásnak, kijelentette: „abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, vagy valahogy kitudódott, a Tisza Párt már vissza is vonta.”
Lehet tehát alapja, hogy az Index megalapozottan adhassa közre a teljes, hozzá eljutott csomagot. Az embereknek ugyanis joguk van tudni, mire számítsanak, ha a Tisza lépne kormányra. Sőt: most van itt az ideje, hogy meg is akadályozhassák életük nyugalma, boldog folytatása érdekében.
Néhány példa az esetlegesen várható brutális megszorításokból. Az Ellenpont szerint két új kulcsot tennének az eddigi 15 százalékos mellé: azok, akik bruttó 416 ezer forint felett keresnek, 22 százalékos, akik pedig bruttó 1,25 millió forint felett keresnek, 33 százalékos személyi jövedelemadót kellene fizetniük.
Emellett a Tisza az Amerikai Egyesült Államokban lévő, magánbiztosítók által uralt világot szeretné meghonosítani Magyarországon.
Például még azoknak is közel 1000 dollár körüli összeget – tehát több mint 300 ezer forintot – kell fizetniük a kórházba szállításért, akik amúgy rendelkeznek biztosítással, így inkább taxival vitetik be magukat, mint mentővel.
Ha mindez nem igaz, akkor mit vont vissza Magyar? Felcsuti félrebeszél? Ha nem igaz, akkor miért kell küzdeni ellene, és azzal traktálni a magyarokat, hogy a Tisza adócsökkentésre és nyugdíjemelésre készül? Másfél éves hazugságcunamija után úgyse hiszi el neki senki.
Volodimir Zelenszkij meg már dörzsöli a tenyerét, hogy dőlni fog a lé, s neki is lesz aranybudija. Több mint hárommillió magyar fügét mutat neked. Füge lesz neked, kedves Volodimir, füge! Érted?
(Fotó: Vasvári Tamás, MTI/MTFA)
Ezt is ajánljuk a témában
Brutális adóemelés, megvont kedvezmények, új járulékok és csökkenő nettó bérek – így készül a kormányzásra a Tisza.
Ezt is ajánljuk a témában
Olyan intézkedést tartalmaz a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítás, amire eddig csak az MSZP-SZDSZ kormány volt képes. Megszüntetnék a GYED-et, ezzel az édesanyáktól vennék el az őket megillető pénzt.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Index birtokába jutott Tisza-tervezet minden korábbinál durvább megszorítást vázol fel: a progresszív adózás bevezetésével már az átlagbérnél is jelentősen csökkenne a nettó fizetés. Szalai Piroska elemzése.