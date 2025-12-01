Ft
Ft
6°C
-1°C
Ft
Ft
6°C
-1°C
12. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Pár Magyarország 2027 – 2035 konvergenciaprogram Index

Zelenszkijnek a magyarok pénzéből nem lesz aranybudija – Füge lesz neked, Volodimir, érted? Füge!

2025. december 01. 17:34

Manfred Weber és Magyar Péter rendületlenül azért küzdenek, hogy kifosszák az embereket.

2025. december 01. 17:34
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

„Az emberi természetből fakad, hogy igazolást keresünk a döntéseinkre. Jobban érzed magad a bőrödben, ha mások is a tiédhez hasonló utat választanak” – Jessica Knoll amerikai írónőtől származik az idézet, és nagyon is illik a választás előtt álló politikai helyzetünkhöz. Melyik utat válasszunk? Azt-e, amin eddig haladtunk, biztonságosan, kiszámíthatóan, biztató jövőképpel magunk előtt – vagy azt, amelyen mindezt elveszik tőlünk?

Ha ugyanis a Tisza lenne a befutó áprilisban, akkor az maga lenne a pokol! 

A fent felsoroltakat ugyanis valószínűleg egy tollvonással megszüntetnék. Nem Piszkos Fred, akinek soha nem állt jól, ha mosolyog, hanem Ursula von der Leyen és Manfred Weber, aki akkor mosolygott látványosan, amikor az Európai Parlamentben bejelentette: 

Orbán Viktor a múlt, Magyar Péter a jövő. Magyar Péter az én emberem”. 

Azt nem tette hozzá, amit Piszkos Fred igen, hogy: „A pénz az egyetlen jó, amiből nem árt a sok". Sokat kell ugyanis küldeni Ukrajnába, hogy legyen alapja a háborúzásnak, az öldöklésnek, az özvegyek, árvák, rokkantak száma gyarapításának. A legegyszerűbben pedig úgy lehet pénzt csinálni állami szinten, hogy elvesszük azoktól, akiknek van. Az emberektől. 

Orbán Viktor ezt másképp gondolta. Ő a bankokat, a multinacionális cégeket adóztatja, nem is kicsit, hogy ne kelljen elvenni többet a lakosságtól. 

Ez így teljesen igazságos, és a magyarok is így érzik, mert csak ez a politika vezethetett olyan szövetségre, ami kialakult a választók és Orbán között immár 15 éve. S akinek, nem mellesleg, Magyar Péter is tíz éven át tapsolt. 

Ugyanis valóban jobban érezzük magunkat a bőrünkben, ha mások is a hozzánk hasonló utat választanak. Mert ugye tudjuk, hogy be lehet csapni kevés embert sokáig; be lehet csapni sok embert rövid ideig; de sok embert sokáig nem lehet becsapni. Ezt csak Piszkos Fred, akarom mondani 

Manfred Weber és Magyar Péter nem tudja. Így aztán rendületlenül azért küzdenek, hogy kifosszák az embereket. 

A Mandiner is közölte ma azt a megerősítést, amelyet maga az anyagot nyilvánosságra hozó Index tett meg. Bár a Tisza Párt állítja: a dokumentum nem létezik, a lap úgy döntött, teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza. Az okát az Index tudja, ám ettől függetlenül minimálisnak látszik az esélye, hogy ennek ne lenne valóságtartalma.

Ezt is ajánljuk a témában

A több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint 

évente 1300 milliárd forint többletbevételt hoznának össze adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, 

valamint az állami újraelosztás erősítésével. Lengyel László már májusban elmondta: „Én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink.” Felcsuti Péter pedig, aki szintén részese volt a programírásnak, kijelentette: „abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, vagy valahogy kitudódott, a Tisza Párt már vissza is vonta.” 

Lehet tehát alapja, hogy az Index megalapozottan adhassa közre a teljes, hozzá eljutott csomagot. Az embereknek ugyanis joguk van tudni, mire számítsanak, ha a Tisza lépne kormányra. Sőt: most van itt az ideje, hogy meg is akadályozhassák életük nyugalma, boldog folytatása érdekében.

Néhány példa az esetlegesen várható brutális megszorításokból. Az Ellenpont szerint két új kulcsot tennének az eddigi 15 százalékos mellé: azok, akik bruttó 416 ezer forint felett keresnek, 22 százalékos, akik pedig bruttó 1,25 millió forint felett keresnek, 33 százalékos személyi jövedelemadót kellene fizetniük. 

Emellett a Tisza az Amerikai Egyesült Államokban lévő, magánbiztosítók által uralt világot szeretné meghonosítani Magyarországon. 

Például még azoknak is közel 1000 dollár körüli összeget – tehát több mint 300 ezer forintot – kell fizetniük a kórházba szállításért, akik amúgy rendelkeznek biztosítással, így inkább taxival vitetik be magukat, mint mentővel.

Ha mindez nem igaz, akkor mit vont vissza Magyar? Felcsuti félrebeszél? Ha nem igaz, akkor miért kell küzdeni ellene, és azzal traktálni a magyarokat, hogy a Tisza adócsökkentésre és nyugdíjemelésre készül? Másfél éves hazugságcunamija után úgyse hiszi el neki senki. 

Volodimir Zelenszkij meg már dörzsöli a tenyerét, hogy dőlni fog a lé, s neki is lesz aranybudija. Több mint hárommillió magyar fügét mutat neked. Füge lesz neked, kedves Volodimir, füge! Érted?

(Fotó: Vasvári Tamás, MTI/MTFA)  

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2025. december 01. 18:26
Azért ma már a füge sem olcsó.
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. december 01. 17:51
Azt mondta a fosi,hogy a végsőkig kitartanak ukrajna mellett! Szegény bolond...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!