Évi százezreket bukhat egy átlagos dolgozó: kiszámoltuk, mekkora érvágás lenne a Tisza-féle progresszív adózás

A Tisza-csomag visszahozza a 2010 előtti káoszt a munka világába
Ez a terv ismét szétrombolná a magyar munkaerőpiacot; ugyanolyan kaotikus és nehezen kalkulálható lenne, mint 2010 előtt volt. Ez egyértelműen többletköltséget okozna a munkáltatóknak, különösen a mikro- és kisvállalkozásoknak, vagyis az 50 fő alatti cégeknek, ahol általában nincs főállású HR-munkatárs, és ezeket a feladatokat külső szolgáltatók látják el.
Már önmagában a progresszív adórendszer bevezetése is 3 százalékos keresetcsökkenést jelentene mediánkereset esetén, és 4,5 százalékosat átlagkereset mellett,
amit a munkáltatók nagyon kis része tudna év közben kompenzálni.
Tehát számolnunk kell a reálkeresetek csökkenésével.
Ha a kedvezményeket is figyelembe vesszük, akkor bőven 10–15 százalékos csökkenéssel kell számolni nemzetgazdasági szinten, ami már a fogyasztás és a megtakarítások visszaesését eredményezné.
Ekkora keresetcsökkenés önmagában is recesszióhoz vezetne. Pedig ez a három tétel csupán töredéke a dokumentumban szereplő terveknek.
A progresszív adórendszer, a kedvezmények csökkentése és a mentességek eltörlése a lakosság vásárlóerejének olyan mértékű szűkülését okozná, amit a teljes nemzetgazdaság megérezne.
Beszéljünk nyíltan! Ha jövő tavasszal nem állítjuk meg a Tisza tudatos és tervszerű társadalmi és gazdasági rombolását, akkor abba nagyon rövid időn belül mindannyian belerokkanunk. Az elmúlt évtizedekben már annyiszor kivéreztettek bennünket — nem kérjük még egyszer!
A szerző miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa
