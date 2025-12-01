Világhírű színésszel találkozott Kálloy Molnár Péter – így emlékezett vissza utolsó interjújában

Kiderült, mi okozta Kálloy Molnár Péter halálát
Hetek óta kórházban kezelték a színészt.
Februárban adta utolsó interjúját a hétfőn elhunyt művész.
Mint ismert: rövid lefolyású betegségben, 55 évesen hétfőn elhunyt Kálloy Molnár Péter színész, rendező, író, zenész. Azóta kiderült, hogy a színész már április óta rákkal küzdött.
Kálloy Molnár Péter utolsó interjúját még utolsó interjúját a Story készítette vele. A színész a Sakál napja című sorozat hazai forgatására emlékezett vissza, ahol együtt dolgozhatott a főszereplővel, Eddie Redmayne-nel is.
„Talán még mindig nem hiszik el a magyar színészekről, hogy elég jól beszélnek angolul. Pedig ez nem igaz, itt is angol volt a forgatás nyelve, annak ellenére, hogy a jelenetekben mi magyarul beszéltünk. De a két rendező nagyon lelkes volt, engem is meglepett, hogy mennyire várták a közös munkát. Ahogy az is, hogy a főrendező nem állította le a kamerát rögtön a jelenetek végén, hanem hagyta még forogni, így sokat tudtunk improvizálni. Erre egyébként Eddie is biztatott” – mesélte akkoriban Kálloy Molnár Péter a lapnak.
A színész arról is szívesen beszélt az interjúban, hogy nemcsak a stáb volt rendkívül nyitott a forgatáson, hanem maga Eddie Redmayne is. „Nemrég készült egy spanyol interjú a két főszereplővel, Eddie-vel és Úrsula Corberóval, amiben Eddie nagyon megdicsérte Magyarországot, és külön kiemelt engem. Hangsúlyozta, hogy milyen jó volt velem a közös munka. Úgyhogy én is nagyon büszke vagyok. Arról nem is beszélve, hogy akad olyan világsztár, akihez hozzá sem lehet szólni a forgatásokon kívül, ez még szerződésbe is le van fektetve sokszor. Nos, Eddie nem ilyen. Egy végtelenül kedves, érdeklődő, nyitott személy, nagyon jókat tudtunk beszélgetni. És meg kell mondjam, hogy igazi profi, nem véletlenül lett az, aki. Borzasztóan instrukcióérzékeny és alázatos. Öröm volt a közös munka” – mesélte a brit színészről Kálloy Molnár Péter.
Péter a jó kapcsolat megkoronázásaként még egy különleges ajándékkal is meglepte a filmsztárt.
István fiam, aki csodásan rajzol, még készített is egy portrét neki. Amikor odaadtam, meghatódott, és azonnal bevitte a rajzot a buszába, és kitette az asztalára. Azt is elmondta, hogy neki is vannak gyerekei, és tudja, milyen fontos dolgok ezek”
– mondta Kálloy Molnár Péter.
