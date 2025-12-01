Világhírű színésszel találkozott Kálloy Molnár Péter – így emlékezett vissza utolsó interjújában

A színész arról is szívesen beszélt az interjúban, hogy nemcsak a stáb volt rendkívül nyitott a forgatáson, hanem maga Eddie Redmayne is. „Nemrég készült egy spanyol interjú a két főszereplővel, Eddie-vel és Úrsula Corberóval, amiben Eddie nagyon megdicsérte Magyarországot, és külön kiemelt engem. Hangsúlyozta, hogy milyen jó volt velem a közös munka. Úgyhogy én is nagyon büszke vagyok. Arról nem is beszélve, hogy akad olyan világsztár, akihez hozzá sem lehet szólni a forgatásokon kívül, ez még szerződésbe is le van fektetve sokszor. Nos, Eddie nem ilyen. Egy végtelenül kedves, érdeklődő, nyitott személy, nagyon jókat tudtunk beszélgetni. És meg kell mondjam, hogy igazi profi, nem véletlenül lett az, aki. Borzasztóan instrukcióérzékeny és alázatos. Öröm volt a közös munka” – mesélte a brit színészről Kálloy Molnár Péter.